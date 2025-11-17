Абухович разъяснила, почему поляки равнодушно относятся к коррупционным скандалам

Почему Польша - экономический локомотив Европы, но граждане бегут из страны? Юлия Абухович, аналитик, разбирает парадоксы современной Польши. - Зачем Польше огромная армия и миллиарды на Украину, если социалка рушится и рождаемость на нуле? - Почему поляки равнодушны к скандалам с яхтами и аэропортами, а не к "белорусским танкам"? - Станут ли "альтернативы" реальной силой или это просто протест против Туска и ПиС?

По ее мнению, то, что сегодня творится с населением Польши, которое стремительно убывает, возможно, это и есть реакция поляков, которые понимают, что это все беспросветно. "Они начинают уезжать за пределы Польши, начинают искать места, где будет лучше, особенно высококвалифицированные специалисты. А на их место с удовольствием из своих стран приезжают люди, из той же Украины, когда они бегут от войны. Не факт, что они там все работают и не занимаются иждивенчеством, это уже отдельный вопрос. Тем не менее на их место прибывают те люди, которым вообще все равно, что такое Польша. Они временщики. Они сюда приехали переждать какие-то проблемы, все равно надеются уйти дальше", - считает эксперт.