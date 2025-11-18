Политолог Ибрагимов: Беларусь важна для ШОС

"Беларусь в силу того, что она проводит суверенный внешнеполитический курс, который провозглашен самим белорусским лидером Александром Лукашенко, еще раз подчеркивает, насколько ШОС важна для Беларуси. И, соответственно, Беларусь важна для ШОС, потому что, по сути, Беларусь является единственным классическим европейским государством с точки зрения географии и менталитета, который находится в рамках ШОС. Все другие находятся на стыке Европы и Азии, или полностью находятся в Азии. А вот Беларусь, ее уникальность - быть, по сути, единственным представленным европейским государством, являющимся полноправным членом ШОС. Нахождение в Шанхайской организации сотрудничества Беларуси добавляет дополнительного авторитета организации".