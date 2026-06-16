Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ИскусствоКиноМузыкаЛитератураВыставкиШоу-бизнес

В Бресте пришло более 200 заявок на участие в "Фактор. BY" и "Фактор. BY 60+"

16 июня стартуют прослушивания на 6-й сезон самого популярного талант-шоу в Беларуси - "Фактор. BY" и "Фактор. BY 60+".

В 12:00 открывается регистрация на кастинг. Микрофоны настроены, все софиты - для новоиспеченных звезд.

Кастинг проходит по адресу улица Богданчука, 125. Туда уже начали подходить первые артисты.

Перед прослушиванием необходимо заполнить анкету. Команду проекта интересуют разные вопросы: какая самая заветная мечта, какой был лучший день в жизни, а также о самой большой трагедии или проблеме. Кроме того, спрашивают о профессии и увлечениях. От участников ждут откровенности.

Разделы:

КультураМузыка

Теги:

кастингФактор.BYФактор.by 60+Брест