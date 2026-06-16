В Бресте пришло более 200 заявок на участие в "Фактор. BY" и "Фактор. BY 60+"

Перед прослушиванием необходимо заполнить анкету. Команду проекта интересуют разные вопросы: какая самая заветная мечта, какой был лучший день в жизни, а также о самой большой трагедии или проблеме. Кроме того, спрашивают о профессии и увлечениях. От участников ждут откровенности.