В МИД России представили выставку "Их подвиг бессмертен". Чем уникальна эта экспозиция?

Цветы жителей Праги и Кракова воинам Советской армии, легендарная встреча на Эльбе и вернувшиеся с войны бойцы на железнодорожном вокзале Минска - в МИД России 8 апреля открыли уникальную выставку из архивов ТАСС.

Экспозиция "Их подвиг бессмертен" состоит из 26 стендов, где через фотоснимки и сводки с фронтов рассказана история Великой Победы.

Во время Великой Отечественной войны система подготовки военных корреспондентов была не сильно отлажена. Конечно, на фронт старались отправлять самых опытных, например таких, как Константин Симонов. Тем не менее, многие отдавали свои жизни за оперативную информацию с поля боя.

За годы Великой Отечественной фронте погибло 225 журналистов.

Выставка "Их подвиг бессмертен" - это ключевые события последних месяцев Великой Отечественной войны. Уникальность экспозиции состоит в том, что каждый снимок дополнен текстами журналистов или официальными сводками, которые были опубликованы в вестнике фронтовой информации ТАСС.

Например, обращение Иосифа Сталина к Красной армии и войскам союзников находится рядом с фотографией советских кавалеристов и военнослужащих армии США, которые встретились на Эльбе в апреле 1945 года. Сообщение об исторической победе над Германией сопровождается легендарным кадром ТАСС "Знамя Победы над Рейхстагом". Также здесь можно увидеть снимок демобилизованных воинов-победителей на городском вокзале Минска в июле 1945 года. В сообщении рядом рассказано, как встретили Победу в городах Беларуси - от Минска до Гомеля и Бреста.

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Михаил Гусман, первый заместитель гендиректора ТАСС, журналист:

"Подвиг советского народа и солдата не будет забыт в веках. Те, кто пытается переписать историю, забыть ее, их попытки обречены на провал, потому что в народной памяти это останется навечно. И то, как бережно относятся к памяти о войне, к памятникам войны в Беларуси - это очень важный пример для всех".

Сегодня, когда историю Второй мировой войны переписывают, сносят памятники советским воинам, а вклад Красной армии в освобождение Европы от нацизма пытаются принизить, многие снимки говорят громче западных и европейских политиков. Здесь можно увидеть, как поляки встречали Красную армию при освобождении Кракова в январе 1945 года, а также, как чехи несли цветы советским солдатам при освобождении Праги в победном мае.

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"В качестве примера можно привести представленное на выставке письмо главы временного правительства Польши к руководству РСФСР от 16 февраля 1945 года с заверением о вечной дружбе польского, русского и всех народов Советского Союза. Сегодня в ЕС предпочитают не помнить о таких документах, пытаются вытравить эту память, но из истории фактов не вычеркнешь", - отметил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Сохранение памяти о Великой Отечественной войне - общий долг перед теми, кто отдал жизни за мир и свободу. И белорусы с россиянами здесь, как и 80 лет назад, стоят одним фронтом, плечом к плечу.

Мария Захарова, директор Департамента информации и печати МИД России:

"Мы стоим спиной к спине, потому что мы, европейские страны, больше, чем Западная Европа храним "европейскость". И если говорить о европейском континенте, то мы находимся в окружении. А если говорить о масштабах планеты, то стоим плечом к плечу, потому что за нами и с нами - мировое большинство. Историческая память и битва за нее - это ежедневная работа. Посмотрите, что творится в странах коллективного Запада, они ведь разрушают, подтачивают, искажают что-то буквально каждый день. У них на это брошены огромные ресурсы, поэтому противостоять этому надо каждый день и на всех направлениях".

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