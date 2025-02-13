В Минске открылась экспозиция фотоочерков, посвященная 80-летию Великой Победы

В Минском областном центре народного творчества открылась экспозиция, которая рассказывает о жизни женщин, оставшихся в одиночестве после Великой Отечественной войны.

В экспозиции представлены фотоочерки Анатолия Дудкина из цикла "Нарочанские вдовы", который он снимал в 1980-х годах. Сюда вошли более 30 фотографий разных лет из циклов "Земля и люди", "Старики". Выставка посвящена 80-летию Великой Победы и 90-летию самого автора.

Марина Мулявина, дочь Владимира Мулявина:

"Анатолий Дудкин - мастер души, потому что на каждой фотографии запечатлена не просто личность, а душа. Всю военную тяжесть и скорбь, что пережили люди, можно с легкостью считать с фотографий. Дай бог, чтобы память сохранялась, а поколения, которые дышат нам в спину, также всем этим прониклись".