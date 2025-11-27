В Минске состоялась премьера фильма "Переломный момент"

На большие экраны Беларуси ворвалась спортивная драма, открывающая зрителю малоизвестный, но оттого не менее захватывающий мир - академической гребли.

Фильм "Переломный момент" вновь показали в кинотеатре "Москва". Дебют киноленты состоялся на Международном кинофестивале "Лістапад".

Спортивная драма об академической гребле

27 ноября кинотеатр "Москва" закружил вихрем начинающих кинозвезд. Сегодня увидели тех, кого привыкли видеть на городских афишах. "Переломный момент", фильм об академической гребле, начинает шествие по кинозалам страны.

Кинотеатр "Москва" организовал аж два сеанса для киноманов, билеты были раскуплены.

Дмитрий Сорока, режиссер фильма "Переломный момент":

"Сегодня день исполнения моей мечты. Я всегда мечтал снять полный метр. И поэтому благодаря киностудии "Беларусьфильм" и Министерству культуры сегодня моя мечта осуществляется. И я очень рад, что сегодня много людей смогут тоже прикоснуться к нашему продукту. На самом деле эта мечта была не только моей. Большая часть команды тоже мечтала снять хороший, качественный фильм".

По словам Дениса Серикова, актера фильма "Переломный момент", режиссер позволил артистам не придерживаться строго сценария, привносить свои реплики.

"И благодаря этому у нас получилось круто, органично, и все наши фразы смотрятся реально классно, как будто мы берем от себя", - признался исполнитель.

Мария Налецкая, актриса фильма "Переломный момент":

"В этот фильм действительно было очень много вложено и труда, и любви, и дружбы. И вообще за период съемок мы все стали одной большой семьей, поэтому сегодня у нас у всех большой праздник".

Именно "Переломный момент" в 2025 году стал фильмом-открытием XXXI Минского международного кинофестиваля "Лістапад" и даже был удостоен специального приза Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств "Кино без границ".

Правда, после показа вносились финальные правки. Так решил режиссер Дмитрий Сорока, ведь он отвечает перед белорусской публикой за первый полный метр.

В последний раз Национальная киностудия "Беларусьфильм" обращалась к спортивной теме аж в 1973 году! Картина "Трамплин" стала последним громким повествованием об отечественном спорте. И вот спустя полвека состоялось долгожданное возвращение на экраны жанра "спортивная сага".