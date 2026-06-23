Минский подиум снова диктует тренды. В Национальной школе красоты прошел конкурс "Топ-модель - лето 2026". Фешен-программа - дело рук педагогов и учеников. Они знают, как подать себя зрителю и сделать шоу.

Наглядно белорусскую красоту представили около 100 моделей. Конкурсная дистанция в два тура и рекордные 8 возрастных категорий.