В Совете Республики открылась выставка "Подвиги и судьбы партизан в документах". Вниманию представлены уникальные исторические фотографии времен Великой Отечественной войны, наградные листы и боевые характеристики партизан и подпольщиков.

Интернет-проект "Партизаны Беларуси", положенный в основу выставки, стал важным инструментом сохранения исторической памяти. Проект реализуется в тесном сотрудничестве с Национальным архивом Беларуси. Там сканируют документы, а сотрудники издательского дома размещают их в удобной поисковой системе.

Андрей Демянюк, директор Национального архива Беларуси:

"Нужно отметить, что присутствует большой интерес со стороны молодежи, которая действительно интересуется нашей историей. Очень много примеров, когда на таких выставках молодые люди находили своих героических предков. Мы видели, что они испытывают гордость. Поэтому, безусловно, выставка и интернет-проект очень важны, прежде всего мы рассчитываем на современную молодежь".