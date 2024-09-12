В ТЮЗе ко Дню матери подготовили насыщенную праздничную программу

День матери празднуют в Театре юного зрителя. Фокусы и волшебные превращения, праздничные поздравления с участием сказочных персонажей, экспозиция творческих работ юных художников, а также литературно-музыкальная программа. Все эти подарки - посвящение любимым мамочкам.

Праздничную программу завершит музыкальный спектакль по пьесе Анны Багачевай "Не ежик". Материнская мудрость, уважение к старшим, как остаться самим собой и не зависеть от чужого мнения - главные темы спектакля.