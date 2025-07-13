Витебск на волне "Славянского базара": собрали самые яркие эмоции фестивальной столицы

Украинский гопак, белорусская полька, русский хор - все это объединили фанфары Витебска. Там в 34-й раз проходит "Славянский базар". Форум собрал старых и новых друзей.

13 июля состоится закрытие Международного фестиваля искусств "Славянский базар".

В 2025 году под сводом Летнего амфитеатра объединены 44 государства. Приятно было увидеть представителей Польши, Латвии, Литвы. Это значит, что мы все идем через искусство к миру и взаимопониманию. "Славянский базар в Витебске" - это территория мира, которая, хочется верить, вносит позитив в сегодняшнюю тревожную инфоповестку.

Вечером 13 июля состоится торжественная церемония закрытия Международного фестиваля искусств, и уже несколько лет в рамках закрытия проходит и второй этап конкурса исполнителей эстрадной песни. Болеем сегодня за 20-летнюю минчанку Валерию Бернатович. Она исполнит очень проникновенную песню - своеобразный монолог, напоминание о том, как нужно жить. Есть все шансы, чтобы два Гран-при - детского и взрослого музыкальных конкурсов - остались в Беларуси. Такая ситуация была в 2022 году, когда у нас оставались две лиры - награды детского и взрослого конкурсов.

В нынешнем году Гран-при детского конкурса завоевала прекрасная Амалия Сухан, исполнив песню о далекой родине и сорвав овации всех членов жюри. А во взрослом конкурсе пока первую строчку занимает самый юный участник - 19-летний певец из Италии. В лидерах также представители Кыргызстана, Армении и Казахстана. Сегодня участники исполнят славянские хиты в сопровождении Президентского оркестра. Концерт обещает быть прекрасным, как и все на "Славянском базаре".

Съемочная группа "Первого информационного" пообщалась с заслуженными и народными артистами. Репортеры много беседовали с Юрием Антоновым, Олегом Газмановым, Ларисой Долиной, Сергеем Лазаревым. Это только часть тех, с кем удалось пообщаться.

Олег Газманов news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/985e6fa9-6707-49f9-9731-dcf5d6625be4/conversions/1493f654-50e2-43d7-b2bf-ec4d1e288aec-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/985e6fa9-6707-49f9-9731-dcf5d6625be4/conversions/1493f654-50e2-43d7-b2bf-ec4d1e288aec-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/985e6fa9-6707-49f9-9731-dcf5d6625be4/conversions/1493f654-50e2-43d7-b2bf-ec4d1e288aec-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/985e6fa9-6707-49f9-9731-dcf5d6625be4/conversions/1493f654-50e2-43d7-b2bf-ec4d1e288aec-xl-___webp_1920.webp 1920w Олег Газманов

На Аллее звезд у Летнего амфитеатра появилась именная звезда нашего земляка легендарного певца и композитора, народного артиста России Юрия Антонова, которому исполнилось 80 лет. Спецнаграда Президента Беларуси "Через искусство - к миру и взаимопониманию" тоже досталась ему.

"Потрясающие эмоции! Получить из рук Президента награду - это большая честь. Как время показало, остались самые близкие, дорогие друг другу страны", - поделился впечатлениями народный артист.