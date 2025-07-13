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Витебск на волне "Славянского базара": собрали самые яркие эмоции фестивальной столицы
Украинский гопак, белорусская полька, русский хор - все это объединили фанфары Витебска. Там в 34-й раз проходит "Славянский базар". Форум собрал старых и новых друзей.
13 июля состоится закрытие Международного фестиваля искусств "Славянский базар".
В 2025 году под сводом Летнего амфитеатра объединены 44 государства. Приятно было увидеть представителей Польши, Латвии, Литвы. Это значит, что мы все идем через искусство к миру и взаимопониманию. "Славянский базар в Витебске" - это территория мира, которая, хочется верить, вносит позитив в сегодняшнюю тревожную инфоповестку.
В нынешнем году Гран-при детского конкурса завоевала прекрасная Амалия Сухан, исполнив песню о далекой родине и сорвав овации всех членов жюри. А во взрослом конкурсе пока первую строчку занимает самый юный участник - 19-летний певец из Италии. В лидерах также представители Кыргызстана, Армении и Казахстана. Сегодня участники исполнят славянские хиты в сопровождении Президентского оркестра. Концерт обещает быть прекрасным, как и все на "Славянском базаре".
Съемочная группа "Первого информационного" пообщалась с заслуженными и народными артистами. Репортеры много беседовали с Юрием Антоновым, Олегом Газмановым, Ларисой Долиной, Сергеем Лазаревым. Это только часть тех, с кем удалось пообщаться.
На Аллее звезд у Летнего амфитеатра появилась именная звезда нашего земляка легендарного певца и композитора, народного артиста России Юрия Антонова, которому исполнилось 80 лет. Спецнаграда Президента Беларуси "Через искусство - к миру и взаимопониманию" тоже досталась ему.
"Потрясающие эмоции! Получить из рук Президента награду - это большая честь. Как время показало, остались самые близкие, дорогие друг другу страны", - поделился впечатлениями народный артист.
"Славянский базар в Витебске" - это симбиоз традиций с новыми веяниями, это искренность во взаимоотношениях, это бесконечное море открытых людских сердец, способных сделать сегодняшний мир прекраснее и добрее.