Выставка гобеленов Галины Кривоблоцкой проходит в Минске

Ретроспективная выставка памяти белорусской художницы Галины Кривоблоцкой проходит в галерее Леонида Щемелева. Представлено свыше 60 работ разных жанров - от праздничных до романтичных и светлых, от камерных до монументальных.

Анна Ясюк, заведующая городской художественной галереей произведений Л. Щемелева:

"Все знают Галину Петровну Кривоблоцкую как потрясающего гобеленщика. Но о нюансах, что она была графиком, делала замечательные коллажи и в целом широкий спектр работ, знают немногие. Галина Петровна создавала костюмы для известнейших "Песняров" и "Хорошек".