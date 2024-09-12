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Выставка гобеленов Галины Кривоблоцкой проходит в Минске

Ретроспективная выставка памяти белорусской художницы Галины Кривоблоцкой проходит в галерее Леонида Щемелева. Представлено свыше 60 работ разных жанров - от праздничных до романтичных и светлых, от камерных до монументальных.

Анна Ясюк, заведующая городской художественной галереей произведений Л. Щемелева:

"Все знают Галину Петровну Кривоблоцкую как потрясающего гобеленщика. Но о нюансах, что она была графиком, делала замечательные коллажи и в целом широкий спектр работ, знают немногие. Галина Петровна создавала костюмы для известнейших "Песняров" и "Хорошек".

Среди известных всем белорусам присутствует работа "Мелодия земли" в Национальной библиотеке и гобелен "Радуга" размером 8х26 м для малого зала Дворца Республики. С разножанровым наследием Галины Кривоблоцкой можно ознакомиться до 6 октября.

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