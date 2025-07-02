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"Я, мы - помним!" - конкурс песен военных лет прошел в Минске
Автор:Редакция news.by
В Минске прошел конкурс военных патриотических песен. Организатором музыкальной инициативы выступил Белорусский союз женщин.
Композиции представили коллективы ведущих промышленных предприятий страны, в том числе МАЗ, "Амкодор", Гомсельмаш и "Атлант". Жюри оценивало раскрытие темы, вокальные данные, образ и сценическую культуру.
Конкурс военных песен проводится в четвертый раз. И тематика этого года - 80-летие Великой Победы.