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"Я, мы - помним!" - конкурс песен военных лет прошел в Минске

В Минске прошел конкурс военных патриотических песен. Организатором музыкальной инициативы выступил Белорусский союз женщин.

Композиции представили коллективы ведущих промышленных предприятий страны, в том числе МАЗ, "Амкодор", Гомсельмаш и "Атлант". Жюри оценивало раскрытие темы, вокальные данные, образ и сценическую культуру.

Конкурс военных песен проводится в четвертый раз. И тематика этого года - 80-летие Великой Победы.

конкурс80-летие ПобедыБСЖ