"Купили матрас, теперь копим деньги на ботинки" - как базовые потребности стали роскошью для беглых

В 2024 году 20-летняя Татьяна вместе с матерью переехали в Литву. Как сложилась их дальнейшая судьба и в чем сейчас для них заключается радость, смотрите в фильме "Чужое небо".

Поиск жилья для матери и дочки оказался трудным процессом. Цены на квартиры очень высокие, владельцы запрашивали депозит в размере 1,5 тыс. евро. Устроиться на официальную работу тоже не получалось. Найти неофициальную работу тоже оказалось нелегко из-за незнания языка.

"Мы подрабатывали, где только было возможно. Мыли посуду, полы. Я пошла учиться в университет, продолжать свою деятельность. Так как университет больше не помогает людям, которые уехали по политическим причинам, обучение стало платным. И опять-таки, это тоже большая сумма, которую мы не можем себе позволить, кое-как я заработала часть денег на подработках, плюс мы взяли в долг около 1,5 тыс. евро", - рассказала Татьяна.

Девушка призналась, что на первом месте сейчас стоит вопрос здоровья, особенно маминого - у нее больные суставы. Из-за тяжелой работы ситуация усугубляется. Нормальное обследование пройти не получается, пока что пришлось запастись минимальным набором лекарств из аптеки и фиксатором для локтя.

"Эмоциональное состояние еще пока в процессе становления, потому что морально сложно. Когда были какие-то моменты, когда нужно было собраться, обеспечить себе какие-то минимальные базовые потребности, у меня была такая установка"работаем, работаем, работаем, ничего не чувствуем, работаем". А вот сейчас как-то нахлынуло это все, как будто бы появилось полное понимание всего. И плюс сложно выдерживать такую огромную нагрузку. Потому что кроме учебы, которая для меня в приоритете, есть такие потребности, как питание, жилье", - отметила Татьяна.

"Зато мы купили уже одеяло. У нас есть одно. Еще в ближайшем будущем, надеюсь, на матрас накопим. Сейчас мы имеем крышу над головой. Собираем деньги на осенние ботинки, потому что уже холода и надо бы погреться", - сказала девушка.

Также у героини есть проблемы со здоровьем. В Беларуси невролог выявил опухоли в голове с двух сторон. Она не злокачественная, не доброкачественная, но надо все время следить за тем, чтобы все было в порядке. Врачи также сказали, что медикаментозно это пока нельзя вылечить, можно только снять боль. Операцию тоже нельзя провести по определенным причинам. Однако курс обследования девушка так и не завершила, так как пришлось уехать. В Литве в помощи отказали, так как страховка не подходила.

Девушка не сдается и с позитивом относится ко всем испытаниям в жизни, она верит, что со всеми вопросами удастся разобраться, а также наладить здоровье.