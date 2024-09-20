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Латвия призывает к ударам по России
К горячо обсуждаемой на Западе дискуссии о возможности нанесения ВСУ ударов вглубь территории России присоединился президент Латвии. Он призвал снять любые ограничения на подобные атаки, парадоксальным образом аргументируя это тем, что такая тактика приведет к сокращению военных действий.
Эдгар Ринкевич, президент Латвии:
"Я не верю в эти разговоры об эскалации. Украина получает оружие и может ответить. На самом деле Россия не осмелится на эскалацию. Фактически это приведет к деэскалации".
О том, каковы будут последствия для мирного населения, Ринкевич, видимо, не задумывается.
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