Латвия призывает к ударам по России

К горячо обсуждаемой на Западе дискуссии о возможности нанесения ВСУ ударов вглубь территории России присоединился президент Латвии. Он призвал снять любые ограничения на подобные атаки, парадоксальным образом аргументируя это тем, что такая тактика приведет к сокращению военных действий.

Эдгар Ринкевич, президент Латвии:

"Я не верю в эти разговоры об эскалации. Украина получает оружие и может ответить. На самом деле Россия не осмелится на эскалацию. Фактически это приведет к деэскалации".