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Лукашенко: Развитие взаимовыгодного партнерства с Ханоем остается приоритетом для Минска
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лама и Президента Вьетнама Лыонг Кыонга с 50-летием освобождения Южного Вьетнама и воссоединения страны. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.
"Полстолетия назад вьетнамскими патриотами под руководством Коммунистической партии была достигнута судьбоносная цель по возвращению как географического, так и духовного народного единства, благодаря чему в ваше государство пришел долгожданный мир. Значимость этого события для дальнейшего развития Вьетнама, благополучия и безопасности его граждан невозможно переоценить. Мы хорошо понимаем те высокие чувства, которые вызывает сегодняшний праздник у каждого вьетнамца, потому что на своем историческом пути к суверенитету белорусы также не раз переживали войны и разделы", - говорится в поздравительном послании Генеральному секретарю ЦК Компартии Вьетнама.
Глава государства отметил, что с нетерпением ждет То Лама в Минске с визитом, который будет способствовать переходу двусторонних отношений на качественно новый уровень. "Рассчитываю во время переговоров обсудить стратегические направления и практические шаги по расширению межгосударственного сотрудничества", - подчеркнул белорусский лидер.
В послании Президенту Вьетнама Александр Лукашенко отметил, что этот праздник является символом непоколебимой воли и стремления вьетнамского народа к единству, свободе, независимости и самостоятельному определению своей судьбы в соответствии с многовековыми историческими и культурными традициями.
"Развитие взаимовыгодного партнерства с Ханоем в различных отраслях всегда было и остается приоритетом для Минска. Беларусь как надежный друг готова углублять двустороннее сотрудничество и вместе с Вьетнамом идти по пути укрепления государственности и повышения благополучия граждан", - говорится в поздравлении.