Лукашенко: Развитие взаимовыгодного партнерства с Ханоем остается приоритетом для Минска

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лама и Президента Вьетнама Лыонг Кыонга с 50-летием освобождения Южного Вьетнама и воссоединения страны. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

"Полстолетия назад вьетнамскими патриотами под руководством Коммунистической партии была достигнута судьбоносная цель по возвращению как географического, так и духовного народного единства, благодаря чему в ваше государство пришел долгожданный мир. Значимость этого события для дальнейшего развития Вьетнама, благополучия и безопасности его граждан невозможно переоценить. Мы хорошо понимаем те высокие чувства, которые вызывает сегодняшний праздник у каждого вьетнамца, потому что на своем историческом пути к суверенитету белорусы также не раз переживали войны и разделы", - говорится в поздравительном послании Генеральному секретарю ЦК Компартии Вьетнама.

Глава государства отметил, что с нетерпением ждет То Лама в Минске с визитом, который будет способствовать переходу двусторонних отношений на качественно новый уровень. "Рассчитываю во время переговоров обсудить стратегические направления и практические шаги по расширению межгосударственного сотрудничества", - подчеркнул белорусский лидер.

В послании Президенту Вьетнама Александр Лукашенко отметил, что этот праздник является символом непоколебимой воли и стремления вьетнамского народа к единству, свободе, независимости и самостоятельному определению своей судьбы в соответствии с многовековыми историческими и культурными традициями.