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Лукашенко: Выживут те страны, которые будут едины
Закрытых тем, как и с другими странами, у нас с Пакистаном нет. Об этом заявил Александр Лукашенко в Исламабаде. Сегодня основной день переговоров в рамках официального визита.
Первый пункт повестки - встреча c заместителем премьер-министра, министром иностранных дел. По протоколу руководитель внешнеполитического ведомства кратко знакомит гостя с основными элементами программы визита и состоянием белорусско-пакистанских отношений.
Закрытых тем, как и с другими странами, у нас с Пакистаном нет. Мы готовы сотрудничать с вами по всем направлениям, которые вас интересуют, начиная от сельского хозяйства и заканчивая военно-промышленным комплексом. Для того чтобы удовлетворить потребности населения Пакистана, огромного количества населения, это пятая в мире, по-моему, страна по населению, в Беларуси есть все для того, чтобы люди жили нормально: были накормлены, обуты, одеты. Главное сейчас - перейти от меморандумов к конкретным контактам, к конкретным договоренностям и реализовать их.
После этого глава государства направился в официальную резиденцию премьер-министра. Шахбаз Шариф встретил белорусского лидера у крыльца. Переговорам предшествовала церемония фотографирования и официальной встречи Александра Лукашенко с участием роты почетного караула и исполнением государственных гимнов.
Затем Александр Лукашенко и Шахбаз Шариф посадили дерево на территории резиденции и только после этого направились на переговоры. Встреча прошла сначала в узком составе, затем к лидерам присоединились члены делегаций. Главный вывод: белорусские технологии - это ключ к развитию Пакистана.
Вы человек практики, поэтому мы сегодня постараемся говорить меньше, но больше осуществлять практических вещей. У нас есть свои товары в области сельского хозяйства, текстильная промышленность, которые во многом нуждаются в технологиях. Эти технологии нам может дать Беларусь. Мы считаем, что ваша великая страна сможет существенно помочь Пакистану достичь поставленных целей.
Беларуси и Пакистану необходимо монетизировать высокий уровень политических отношений. Об этом Президент Беларуси заявил журналистам по итогам переговоров. Также Александр Лукашенко подчеркнул, что в нынешнее сложное время выживут только те страны, которые будут едины. И за рамками официальных заявлений обратился к пакистанской стороне с одним личным предложением.
Мы друзья. Наши отношения выстраиваются уже три десятка лет. Мы когда-то договорились (больше 10 лет назад) интенсифицировать наши отношения, за это время немало сделали. То, что происходит в Пакистане, всегда нас волнует. Мы переживали, когда случилось страшное наводнение. Мы очень переживали, если здесь происходит то, что не должно происходить в вашем обществе. Также переживаем за все то, что происходит сегодня. В мире сегодня происходят страшные перемены, которых не было последние несколько веков. Мир очень турбулентен. И в это сложное время выживут только те страны, которые будут едины. Идет передел мира: сильные, богатые страны схватились в этой схватке. Идет жестокая борьба за лидерство сегодня, завтра и в будущем. Ваша страна как гигантская страна, естественно, вовлечена в этот водоворот. Вы знаете, чего хочет Пакистан. Но то, чего вы хотите, не соответствует желанию этих крупных стран, которые ведут борьбу за лидерство. Вы знаете, что здесь в регионе Соединенные Штаты Америки, Англия, ваш сосед Индия, Австралия хотят создать некое "тихоокеанское НАТО". Естественно, Пакистану, который хочет мирно развиваться, это, возможно, не интересно. Поэтому вас будут качать, у вас постоянно будут нагнетать обстановку. И вот главное - берегите свою страну. Сохраните ее, у вас будет место для жизни. Не сохраните, будет беда. Дружеский вам совет.
По итогам переговоров подписана дорожная карта развития всестороннего сотрудничества между странами на 2025-2027 гг. Беларусь и Пакистан также заключили межправительственное соглашение о международном автомобильном сообщении. Меморандум по вопросам сотрудничества в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций заключен между МЧС Беларуси и Национальным управлением по борьбе со стихийными бедствиями Пакистана. Страны договорились о сотрудничестве по обмену информацией, связанной с легализацией доходов, полученных преступным путем. Документально придали импульс в научно-технической сфере. Подписан и ряд документов по линиям различных министерств и ведомств. Президент пригласил министров и руководителей компаний из Пакистана в Беларусь увидеть своими глазами наши возможности. Также Александр Лукашенко поддержал идеи премьера Пакистана по развитию двусторонних отношений. Речь идет о безвизе между странами и транспортном коридоре.
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