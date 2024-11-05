Лукашенко: Выживут те страны, которые будут едины

Мы друзья. Наши отношения выстраиваются уже три десятка лет. Мы когда-то договорились (больше 10 лет назад) интенсифицировать наши отношения, за это время немало сделали. То, что происходит в Пакистане, всегда нас волнует. Мы переживали, когда случилось страшное наводнение. Мы очень переживали, если здесь происходит то, что не должно происходить в вашем обществе. Также переживаем за все то, что происходит сегодня. В мире сегодня происходят страшные перемены, которых не было последние несколько веков. Мир очень турбулентен. И в это сложное время выживут только те страны, которые будут едины. Идет передел мира: сильные, богатые страны схватились в этой схватке. Идет жестокая борьба за лидерство сегодня, завтра и в будущем. Ваша страна как гигантская страна, естественно, вовлечена в этот водоворот. Вы знаете, чего хочет Пакистан. Но то, чего вы хотите, не соответствует желанию этих крупных стран, которые ведут борьбу за лидерство. Вы знаете, что здесь в регионе Соединенные Штаты Америки, Англия, ваш сосед Индия, Австралия хотят создать некое "тихоокеанское НАТО". Естественно, Пакистану, который хочет мирно развиваться, это, возможно, не интересно. Поэтому вас будут качать, у вас постоянно будут нагнетать обстановку. И вот главное - берегите свою страну. Сохраните ее, у вас будет место для жизни. Не сохраните, будет беда. Дружеский вам совет.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь