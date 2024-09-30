МАРТ и торговые сети подписали соглашение о продлении скидок

В Беларуси продлили программу социальных скидок на товары первой необходимости. МАРТ и торговые сети подписали соглашение.





Молоко, хлеб, мука, мясо, макаронные изделия, овощи. Всего 29 товарных групп.

Воспользоваться дисконтом, а это 10 %, могут пенсионеры, инвалиды, многодетные и малообеспеченные семьи. Как показывает практика, люди с удовольствием пользуются такой возможностью. За последние три месяца общая сумма социальной скидки выросла более чем на 15 млн рублей.

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Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси: "Продлеваем в очередной раз программу скидок, которую обеспечивают именно торговые сети нашей республики. Сегодня у нас 14 торговых организаций, самых крупных. И действительно, эта программа полюбилась нашим гражданам. Более 2 млн человек воспользовались этой программой, и сумма оказанной помощи составила более 85 млн рублей."