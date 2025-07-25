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Международный турнир по художественной гимнастике "Хрустальная роза" стартовал в Беларуси
3 часа назад
Автор:
Кристина Камыш
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спорт
гимнастика
художественная гимнастика
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