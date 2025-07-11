1,6 тыс. большегрузов ожидают въезда в Европейский союз - ГПК

Перед выходными на границе для въезда в ЕС скопилась 1,6 тыс. фур. Об этом заявили в Государственном пограничном комитете Республики Беларусь, информирует БЕЛТА.

Самый загруженный маршрут на въезд в Евросоюз проходит через латвийский пункт пропуска "Патерниеки" (сопредельный "Григоровщина") - в очереди здесь находится 645 грузовиков. За неделю сопредельная сторона пропустила 40 % грузовых автомобилей от нормы.

Меньше всего транспорта пропустили в "Мядининкае" (сопредельный "Каменный Лог"). Его сотрудники с понедельника ежесуточно оформляли в среднем 14 % большегрузов от нормы. Контрольные службы литовского погранперехода "Шальчининкай" (сопредельный "Бенякони") с начала недели принимали на свою территорию не более 32 % грузового транспорта.