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1 июня "Аура" проведет кастинг на лучшего исполнителя
1 июня в продюсерском центре "Аура" пройдет многочасовой отбор белорусских талантов.
В конкурсе могут принять участие исполнители от 10 до 25 лет. Прослушать артистов возьмутся обладатели медали Франциска Скорины, многократные лауреаты республиканских наград: композитор, продюсер Евгений Олейник и солистка группы "Аура", заслуженная артистка Республики Беларусь Юлия Быкова.
Участникам кастинга необходимо будет исполнить куплет и припев, при этом уложиться в 90 секунд. Победитель конкурса получит бесплатный хит от творческого дуэта.