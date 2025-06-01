1 июня "Аура" проведет кастинг на лучшего исполнителя

В конкурсе могут принять участие исполнители от 10 до 25 лет. Прослушать артистов возьмутся обладатели медали Франциска Скорины, многократные лауреаты республиканских наград: композитор, продюсер Евгений Олейник и солистка группы "Аура", заслуженная артистка Республики Беларусь Юлия Быкова.