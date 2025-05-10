11 мая в Минске 700 человек понесут белорусский флаг длиной 500 м и весом более 400 кг

11 мая Беларусь отметит День Государственного флага, Государственного герба и Государственного гимна Республики Беларусь.



30 лет назад, в мае 1995-го, прошел первый в истории суверенной Беларуси референдум. Подавляющим большинством голосов белорусы высказались за преемственность символов исторической памяти, которые связывают воедино героическое прошлое, настоящее и будущее белорусского государства.



11 мая по проспекту Победителей в Минске пронесут наш флаг весом более 400 кг. Это самое большое полотнище в Беларуси - 500 метров в длину и 9 в ширину. Флаг будут нести одновременно около 700 человек.



Центральной площадкой празднования станет площадь Государственного флага в Минске, где состоится торжественный ритуал чествования символов Беларуси.