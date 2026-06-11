12 июня в Беларуси стартовали выпускные вечера

Сегодня вечером белорусские одиннадцатиклассники скажут школе последнее "прощай". По всей стране праздничные мероприятия начнутся в учреждениях образования с торжественного вручения аттестатов и традиционного прощального вальса, а затем переместятся на крупнейшие городские площадки.

В этом году 11-й класс в Беларуси оканчивают более 58 тыс. ребят. Из них более 13 тысяч - в Минске.

В столице основные торжества развернутся на нескольких ключевых площадках. Так, "Чижовка-Арена" примет около 3 тысяч выпускников Заводского и Ленинского районов, а в Футбольном манеже соберутся 4,5 тыс. ребят из Советского, Центрального и Московского районов. Во Дворце спорта праздник состоится для почти 2 тысяч одиннадцатиклассников из Первомайского и Партизанского районов.