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12 июня в Беларуси стартовали выпускные вечера
Сегодня вечером белорусские одиннадцатиклассники скажут школе последнее "прощай". По всей стране праздничные мероприятия начнутся в учреждениях образования с торжественного вручения аттестатов и традиционного прощального вальса, а затем переместятся на крупнейшие городские площадки.
В этом году 11-й класс в Беларуси оканчивают более 58 тыс. ребят. Из них более 13 тысяч - в Минске.
В столице основные торжества развернутся на нескольких ключевых площадках. Так, "Чижовка-Арена" примет около 3 тысяч выпускников Заводского и Ленинского районов, а в Футбольном манеже соберутся 4,5 тыс. ребят из Советского, Центрального и Московского районов. Во Дворце спорта праздник состоится для почти 2 тысяч одиннадцатиклассников из Первомайского и Партизанского районов.
Спортивно-культурный центр БГУКИ примет 900 выпускников Октябрьского района. Что касается Фрунзенского района - здесь решили не менять традиций. Более 3,5 тыс. ребят отметят окончание школы в своих учреждениях образования. В программе вечера - выступления белорусских исполнителей, блогеров и дискотека с современными хитами, которая продлится до самого рассвета.