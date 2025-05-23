120 участников со всей Беларуси приехали удивлять своими талантами на семейный фестиваль "Вместе"

Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин: "Институт семьи у нас поддерживается государством, не только общественными объединениями, но и государством прежде всего. У нас работает очень много социальных программ. Семья - это то, что стоит во главе угла любого государства. Потому что сохранение семьи, сохранение наших традиционных семейных ценностей - это сохранение нации и сохранение будущего. И это будущее наших детей, наших внуков, наших правнуков. Нам очень важно сейчас это все скрепить и сохранить. А Белорусский союз женщин - это всегда про семью, потому что женщины – это всегда про семью. Поэтому все, что мы можем делать, все, что в наших силах, любые формы поддержки, конечно, мы используем".