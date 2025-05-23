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120 участников со всей Беларуси приехали удивлять своими талантами на семейный фестиваль "Вместе"
В Воложинском районе стартовал второй семейный фестиваль "Вместе". Проходит он под эгидой Белорусского союза женщин. Участие принимают 24 талантливые семьи. А это 120 человек.
Местом притяжения стал детский оздоровительный лагерь "Родничок". В программе работа интерактивных площадок, гала-концерт. 23 мая прошло торжественное открытие с участием почетных гостей.
Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин: "Институт семьи у нас поддерживается государством, не только общественными объединениями, но и государством прежде всего. У нас работает очень много социальных программ. Семья - это то, что стоит во главе угла любого государства. Потому что сохранение семьи, сохранение наших традиционных семейных ценностей - это сохранение нации и сохранение будущего. И это будущее наших детей, наших внуков, наших правнуков. Нам очень важно сейчас это все скрепить и сохранить. А Белорусский союз женщин - это всегда про семью, потому что женщины – это всегда про семью. Поэтому все, что мы можем делать, все, что в наших силах, любые формы поддержки, конечно, мы используем".
Фестиваль продолжится 24 мая. Семьи представят творческие патриотические номера совершенно разных форматов - от песен и танцев до чтения стихов и игры на музыкальных инструментах.