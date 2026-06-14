13 дней без горячей воды: как превратить плановое отключение в инвестицию в здоровье и комфорт

Лето - это не только время отдыха, но и планового отключения горячей воды. И этот период наступил, проходит обычная ежегодная профилактика теплосетей. Действительно сейчас горячо сотрудникам коммунальных служб и энергетикам. За этот период им предстоит провести ревизию тысяч км трубопроводов и теплотрасс.

Потребители же подстраиваются: греют воду на плите, кто-то успел поставить бойлер, а кто-то использует эти почти 2 недели как отличный повод для полезной привычки. Как превратить коммунальную паузу в идеальный повод для инвестиций в собственное здоровье?

На глубине 3 м шаг за шагом прокладывают новые линии тепло- и паропровода, а старые трубы демонтируют. Сразу укладывают так называемую подушку под новые коммуникации. Идет и подготовка труб - ювелирная работа сварщиков, каждый стык проверят на герметичность.

Отмечают, что с учетом новых технологий и материалов срок службы нового трубопровода - не менее 30 лет, еще один плюс - возможность оперативного дистанционного контроля: своевременно выявлять, устранять и даже упреждать повреждения.

Реконструкция - далеко не единственные работы, которые проводят энергетики и сотрудники ЖКХ летом. Идет подготовка всей теплосистемы к новому отопительному сезону.

Если все трубы, обслуживаемые только Минскими тепловыми сетями, уложить в одну нить, хвост окажется где-то под Мадридом - более 2,5 тыс. км коммуникаций необходимо проверить на прочность и в случае чего устранить недостатки.

Трубы подвергают гидравлическим испытаниям - опрессовке. Повышенное давление, которое на четверть превышает рабочее, помогает искусственно выявлять скрытые слабые места. Задача инженеров - обнаружить и отремонтировать проблемные отрезки магистралей, пока тепло.

Андрей Жешко, заместитель главного инженера филиала "Минские тепловые сети" РУП "Минскэнерго":

"Независимо от того, какие трубопроводы - новые, старые - есть документ, который предписывает к отопительному сезону выполнить гидравлические испытания, т. е. на повышенное давление. Для того чтобы провести испытания, что надо сделать? Во-первых, на тепловом источнике надо произвести прекращение подогрева воды, после этого ее охладить до определенной температуры, чтобы при испытаниях, если вдруг случится повреждение с выбросом воды на поверхность, обеспечить безопасность людей, имущества и т. д. Если есть повреждения, то мы их должны устранить и провести повторные испытания".

Андрей Жешко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0c3a7183-88d4-474b-ad34-04d720710e72/conversions/c2aeb89f-6906-4c05-87f1-0880ccb2eb9e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0c3a7183-88d4-474b-ad34-04d720710e72/conversions/c2aeb89f-6906-4c05-87f1-0880ccb2eb9e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0c3a7183-88d4-474b-ad34-04d720710e72/conversions/c2aeb89f-6906-4c05-87f1-0880ccb2eb9e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0c3a7183-88d4-474b-ad34-04d720710e72/conversions/c2aeb89f-6906-4c05-87f1-0880ccb2eb9e-xl-___webp_1920.webp 1920w

Павел Гулейчик 14-й сезон перекрывает краном горячую воду в домах. Трубы очищают от накипи и ржавчины - это называется гидропневматическая промывка.

"Надо почистить грязевик: открывается снизу спускной кран и под давлением вымывается вся грязь, которая скопилась там", - рассказал рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений ЖЭУ № 7 Фрунзенского района г. Минска Павел Гулейчик.

Павел Гулейчик news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a04fe6c6-2833-411a-9d8b-8aa5e10e26b7/conversions/2a2eefd0-cf4c-411f-851f-241c998f441c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a04fe6c6-2833-411a-9d8b-8aa5e10e26b7/conversions/2a2eefd0-cf4c-411f-851f-241c998f441c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a04fe6c6-2833-411a-9d8b-8aa5e10e26b7/conversions/2a2eefd0-cf4c-411f-851f-241c998f441c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a04fe6c6-2833-411a-9d8b-8aa5e10e26b7/conversions/2a2eefd0-cf4c-411f-851f-241c998f441c-xl-___webp_1920.webp 1920w

Параллельно меняют изношенные задвижки, вентили и настраивают сложную автоматику. Если теплосистема выдержит экзамен, значит, в квартирах будет комфорт.

"Комплекс мероприятий состоит из технического обслуживания теплового узла, горячеводного узла, чтобы в дальнейшем у потребителя не было проблем, шла всегда хорошая циркуляция, достаточное водоснабжение всегда было вовремя, соответствовало санитарным нормам", - пояснила старший мастер службы № 17 ЖЭУ № 7 Фрунзенского района г. Минска Антонина Стрижко.

Антонина Стрижко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fa3e7066-83df-41fb-9934-3e876ed0a20e/conversions/0bb51be0-df9c-4027-849a-070d32d6e894-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fa3e7066-83df-41fb-9934-3e876ed0a20e/conversions/0bb51be0-df9c-4027-849a-070d32d6e894-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fa3e7066-83df-41fb-9934-3e876ed0a20e/conversions/0bb51be0-df9c-4027-849a-070d32d6e894-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fa3e7066-83df-41fb-9934-3e876ed0a20e/conversions/0bb51be0-df9c-4027-849a-070d32d6e894-xl-___webp_1920.webp 1920w

Масштабная работа энергетиков и служб ЖКХ по подготовке к осенне-зимнему периоду практически не видна для обыкновенного потребителя. Единственный намек на то, что в районе идет профилактика теплосистемы - отключение горячей воды почти на 2 недели.

На сроки жительница Минска Людмила Нессон не в обиде: "Раньше и месяц был, знаете, лучше 2 недели летом, чем зимой у батареи холодной сидеть. Вы же знаете, готовить сани нужно летом".

Людмила Нессон news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b6ed7daf-e329-4e4a-9087-0f2c6896fae6/conversions/e6051035-a229-4b4a-bcd4-500b0db7db0b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b6ed7daf-e329-4e4a-9087-0f2c6896fae6/conversions/e6051035-a229-4b4a-bcd4-500b0db7db0b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b6ed7daf-e329-4e4a-9087-0f2c6896fae6/conversions/e6051035-a229-4b4a-bcd4-500b0db7db0b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b6ed7daf-e329-4e4a-9087-0f2c6896fae6/conversions/e6051035-a229-4b4a-bcd4-500b0db7db0b-xl-___webp_1920.webp 1920w

Пока квартиры в режиме ожидания, греть кастрюли воды в этот период - надежный способ. Но романтика ковшиков в семье жительницы Минска Натальи Манкевич уже канула в Лету. Ставку сделали на новые технологии - установили бойлер, теперь благо цивилизации служит круглый год.

"Делали ремонт, не помню уже, кто посоветовал, но решили бойлер поставить. Летом на две недели отключают, а иногда бывает, что отключат на день-два, а мы уже привыкли все время с горячей водой быть", - поделилась Наталья Манкевич.

Период планового отключения горячей воды - золотой сезон для ретейлеров бытовой техники и сантехники. Спрос на водонагреватели в эти недели традиционно вырастает в разы: кто-то берет проточные модели, другие выбирают накопительные бойлеры на перспективу.

"У накопительных бойлеров мощность в основном до 2,5 кВт, требования к электросети минимальные. Они имеют вилку, ее вставляете в розетку, подключаете водоснабжение и пользуетесь спокойной горячей водой. Что касается проточных водонагревателей, тут уже электробезопасность повышенная. У них мощность может доходить до 12 кВт. Соответственно, электросеть должна выдерживать большие нагрузки. В основном люди покупают проточные водонагреватели в сезон отключения горячей воды, потому что установка их немного проще", - поделился заведующий товарной секцией строительного гипермаркета Михаил Семерич.

Михаил Семерич news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c322fe3b-a45f-44b3-aa7e-5bb01fb705d5/conversions/7bd7f072-e15e-4c72-a4ac-7586c0adc6e8-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c322fe3b-a45f-44b3-aa7e-5bb01fb705d5/conversions/7bd7f072-e15e-4c72-a4ac-7586c0adc6e8-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c322fe3b-a45f-44b3-aa7e-5bb01fb705d5/conversions/7bd7f072-e15e-4c72-a4ac-7586c0adc6e8-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c322fe3b-a45f-44b3-aa7e-5bb01fb705d5/conversions/7bd7f072-e15e-4c72-a4ac-7586c0adc6e8-xl-___webp_1920.webp 1920w

Но главное в этом бойлерном вопросе - приобретать товар со знаком качества, а также тщательно изучить условия по его установке и эксплуатации.

"К сожалению, люди не всегда смотрят на инструкцию, даже на коробку и покупают максимальную мощность для того, чтобы получить максимальную температуру воды. Не всегда это возможно. И, например, на дачах у многих людей на дом или участок выделяется небольшое количество кВт. Когда люди используют одновременно несколько мощных электроприборов, таких как микроволновая печь, чайник, тот же проточный водонагреватель, то самое безобидное, что может случиться, - просто выбьются пробки. Чтобы себя обезопасить, лучше получить подробную консультацию у продавца и проконсультироваться с электриком или сантехником, который будет устанавливать самостоятельную установку. Возможно, производители этого не запрещают, но при соблюдении условий", - отметил Михаил Семерич.

бойлер news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/689f5052-cf75-4356-a2df-cdd2c7c8d8fb/conversions/916a88ff-7d98-4d25-a898-c906639fa610-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/689f5052-cf75-4356-a2df-cdd2c7c8d8fb/conversions/916a88ff-7d98-4d25-a898-c906639fa610-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/689f5052-cf75-4356-a2df-cdd2c7c8d8fb/conversions/916a88ff-7d98-4d25-a898-c906639fa610-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/689f5052-cf75-4356-a2df-cdd2c7c8d8fb/conversions/916a88ff-7d98-4d25-a898-c906639fa610-xl-___webp_1920.webp 1920w

Второй нюанс - правильное перекрытие вентилей. Самая частая ошибка - забыть закрыть вводной кран горячей воды в квартиру. Если этого не сделать, бойлер начнет греть воду для всего стояка, щедро делясь теплом с соседями. Они не против, но это весомый плюс к жировке обладателя бойлера. А из-за постоянного перегрева прибор может просто сгореть.

"Если они потом все грамотно перекрывают, то нам проблем не создают. А если вдруг забывают что-то закрыть, тогда получается, что у холодной воды давление больше, чем у горячей, оно подмешивает систему горячей воды, остальные потребители тогда не получают нужную температуру горячей воды. И мы ходим, закрываем их по квартирам, где находим", - рассказал Павел Гулейчик.

Период отключения горячей воды - отличный повод перестроить свой привычный маршрут в пользу здоровья, особенно для тех, кто давно хотел заняться спортом, но не находил мотивации. Это прекрасный повод купить абонемент в тренажерный зал.

Одно из самых неожиданных последствий этого периода - резкий наплыв посетителей в фитнес-центры и тренажерные залы. Вместо установки дорогостоящего бойлера или использования классических способов подогрева воды дома многие выбирают инфраструктуру спортивных клубов. Статистика показывает, что потом часть посетителей остается со спортом на весь год.

"Мы ощущаем большой приток клиентов, особенно по разовым посещениям, а также по абонементам на количество посещений, такие как 4 занятия либо же 8 занятий. Главное, стоит отметить, что горячая вода у нас беспрерывна, потому что стоят бойлеры", - рассказала замдиректора сети тренажерных залов Дарья Юрковская.

Дарья Юрковская news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d17eddaf-48bf-4e4b-b20e-31eed0ae36b5/conversions/1f24f493-64e6-412e-a3d6-94f328663bd8-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d17eddaf-48bf-4e4b-b20e-31eed0ae36b5/conversions/1f24f493-64e6-412e-a3d6-94f328663bd8-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d17eddaf-48bf-4e4b-b20e-31eed0ae36b5/conversions/1f24f493-64e6-412e-a3d6-94f328663bd8-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d17eddaf-48bf-4e4b-b20e-31eed0ae36b5/conversions/1f24f493-64e6-412e-a3d6-94f328663bd8-xl-___webp_1920.webp 1920w

Если со спортом все-таки никак, то хорошая альтернатива - баня. В рейтинге посещаемости в эти дни бассейны и бани переживают абсолютный триумф. В сезон отключений они трансформируются в самую комфортную и душевную альтернативу.

Пространство, где сила горячего пара и чистотой водной стихии возвращает первозданную энергию, а коммунальная пауза дома становится временем для перезагрузки и новых семейных традиций.

"В нашей организации 12 банных подразделений в 8 районах города Минска. При плановых отключениях горячего водоснабжения в банях, где отсутствует горячее водоснабжение, проводятся ремонты, они не работают. Но в это же время работают другие банные подразделения. Если это комплекс, то он будет работать с обеда до вечера. По выходным вообще - с 8 утра до 11 вечера", - поделился главный инженер КУП "Городские бани" Виталий Лавринович.

Виталий Лавринович news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/29599b80-a6f5-450c-bf17-c5239a91e1b2/conversions/869e07e7-d2d5-4f1e-b511-1e773fb06f64-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/29599b80-a6f5-450c-bf17-c5239a91e1b2/conversions/869e07e7-d2d5-4f1e-b511-1e773fb06f64-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/29599b80-a6f5-450c-bf17-c5239a91e1b2/conversions/869e07e7-d2d5-4f1e-b511-1e773fb06f64-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/29599b80-a6f5-450c-bf17-c5239a91e1b2/conversions/869e07e7-d2d5-4f1e-b511-1e773fb06f64-xl-___webp_1920.webp 1920w

Почти 2 недели - именно столько времени ежегодно требуется коммунальным службам для обследования сетей. Но технологии не стоят на месте, современные инженерные решения открывают совершенно новые горизонты.

"Испытание предписано так, что не более 13 дней. Если мы возьмем немножко исторически, отвернем страницы, то мы знаем, еще все, наверное, помнят, что был когда-то месяц. Потом сократили - 21 день, потом новые правила были (14 дней) долгое время. Последние 2 года написано 13 дней, более 13 дней. За прошлый год, если брать среднюю статистику по Минску, мы даже чуть-чуть планку для себя снижали каждый раз, у нас получилось чуть меньше 10 дней. Если первые испытания прошли успешно, это говорит о том, что в принципе тепловые сети как минимум можно включить раньше. Если прошли и есть повреждения, их надо раскопать, устранить, заполнить и повторить те же испытания", - заявил Андрей Жешко.