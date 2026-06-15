15 июня в Беларуси стартовал прием документов в колледжи

15 июня в Беларуси стартовал прием документов на уровень профессионально-технического образования. Для абитуриентов предложен широкий выбор профильной траектории для самореализации.

Сегодня в колледжах только Минской области подготовка кадров ведется по 37 специальностям на уровне профтехобразования и по 40 - на уровне среднего специального.

Рынок труда меняется, а вместе с ним - и учебные планы. В 2026 году главными новинками среднего специального образования стали "Дизайн анимации" и "Управление продажами". Теперь выпускники 9-х классов могут погрузиться в мир мультимедийных технологий или освоить тонкости логистики и рекламы. Пока же стартует прием документов на уровень профтехобразования.

Зоя Курносова, заместитель директора Червенского строительного колледжа:

"Штукатуры, маляры, облицовщики- плиточники - популярные специальности среди мальчиков и девочек. Следующими по популярности идут монтажники санитарно-технических систем и оборудования, а также электрогазосварщики. Это сугубо мужские профессии. По просьбе организаций - заказчиков кадров мы также недавно возобновили прием по специальностям "каменщик", "монтажник строительных конструкций" и "электросварщик ручной сварки".

В Червенском строительном колледже в этом году открыт набор по таким квалификациям, как "электромонтер охранно-пожарной сигнализации" и "печник".

Олег Хайко, начальник Червенского отдела Департамента охраны МВД Беларуси:

"Специальность "электромонтер по обслуживанию охраны пожарной сигнализации" востребована как минимум в Минской области. Колледж будет готовить специалистов для работы в районах Минской области - Жодино, Смолевичи, Червень, Пуховичи, Марьина Горка. Специальность откроется на базе Червенского колледжа под эгидой Департамента охраны. Руководство Департамента охраны Минского областного управления это поддержало, поэтому уже заключен договор на поставку необходимого оборудования для создания лаборатории. Червенский отдел охраны предоставит объекты и возможности для практической отработки навыков будущих специалистов".

Особое внимание уделяется потребностям экономики. В приоритете остаются педагогика, сельское хозяйство, инженерная и сфера услуг. Только в Минской области насчитываются 24 колледжа, готовые принять 6,5 тыс. первокурсников.

Приемная кампания на уровень профессионально-технического образования продлится по 23 августа. Приемные комиссии будут работать с 9:00 до 18:00 с понедельника по субботу. Информация о ходе приема документов будет обновляться трижды в день: в 12:00, 15:00 и 18:00. В последний день приема обновление данных завершается за час до закрытия приемных комиссий.

Какие документы понадобятся:

оригинал документа об образовании (аттестат) с приложением;

фотографии 3×4 см (обычно 6 штук);

медицинская справка (форма 1 здр-у/10), в которой должна быть информация об отсутствии противопоказаний для обучения необходимой специальности и квалификации;

паспорт или ID-карта;

документы, подтверждающие право на льготы (при наличии).