Звезды по плаванию соревнуются в Минске: в активе белорусской команды 39 медалей

В столичном бассейне международного класса по улице Харьковской продолжается Кубок сильнейших спортсменов по плаванию на короткой воде. После трех соревновательных дней в активе белорусской команды 39 медалей: 3 золотых, 16 серебряных и 20 бронзовых наград.

23 ноября состоятся 14 финалов

Вот уже как год у представителей водных видов спорта в Беларуси есть уникальная жемчужина. Столичный бассейн, построенный по всем международным стандартам, имеет возможность проводить турниры по плаванию любого масштаба - как на длинной воде, так и на короткой.

Сейчас у пловцов завершается сезон выступления в 25-метровых соревновательных чашах. Апофеозом должен был бы стать чемпионат Европы. Но континентальный форум состоится в Польше. Организаторы декабрьского старта белорусов и россиян в гостях не ждут. Поэтому важность Кубка сильнейших спортсменов для этих двух сборных переоценить невозможно.

Андрей Липницкий, главный тренер сборной Беларуси по плаванию

Андрей Липницкий, главный тренер сборной Беларуси по плаванию: "Ввиду отсутствия возможности участия в чемпионате Европы, с тем чтобы обеспечить нашим лидерам возможность в конкурентной борьбе показать себя, показать лучшие свои результаты, мы совместно с российскими коллегами организовали проведение нового старта, новых соревнований, нового формата. В нем принимают участие спортсмены совершенно разного возраста. Конечно, для юниоров это огромный шаг вперед, это огромный опыт тренироваться, выступать, смотреть, как готовятся к старту мировые лидеры".

На столичных дорожках соревнуются призеры олимпиад, чемпионы мира и Европы. Итого около 500 человек из 11 государств заявились на минский турнир. Команды Беларуси и России представлены практически в полном составе. Есть делегации из Венгрии, Китая, Армении, Казахстана, Узбекистана, ЮАР и так далее.

Дуглас Эрасмус, тренер сборной ЮАР по плаванию

Дуглас Эрасмус, тренер сборной ЮАР по плаванию:

"Я не думаю, что было сложно решиться приехать сюда. Ведь ЮАР, Беларусь и Россия хорошо сотрудничают друг с другом. Нас на турнир пригласила ваша Федерация плавания. Мы не могли отказаться от такого предложения. Это возможность для наших пловцов посоревноваться. Я понимаю всю ситуацию, но считаю, что есть вещи, которые можно уладить. Поэтому когда появилась данная возможность, мы ухватились за нее, как могли".

Спорт как праздник! На турнире уже состоялся медиазаплыв. На арене всегда работают комментатор и диджей, а в вечернюю сессию добавляется и предматчевое шоу.

Что же касается результатов, то в совокупности участники разыграют 46 комплектов медалей. За три соревновательных дня уже было установлено два национальных рекорда. Вначале на 200-метровке баттерфляем Анастасия Кулешова обновила лучшие секунды для страны и завоевала серебро, а в эту субботу на такой же дистанции Иван Шамшурин забрал золото и переписал свое же предыдущее достижение. И гости отмечают, что в Минске вода быстрая.