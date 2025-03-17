16-летняя девочка погибла после вдыхания паров вейпа

"Ежегодно мы фиксируем доставление детей в больницы после вдыхания паров вейпов. Это были только первые звоночки. На прошлой неделе в четверг в Дзержинске Минской области зафиксирована смерть 16-летней девочки. За несколько минут до смерти она в компании друзей парила вейп. Потом она почувствовал себя плохо, потеряла сознание, к сожалению, девушка больше не очнулась. В результате мы констатируем первую смерть от потребления вейпа", - рассказал Василий Демидович.

По сведениям ВОЗ, полный запрет на реализацию электронных систем курения уже имеется более чем в 30 странах мира, включая Казахстан. Представитель МВД отметил, что в настоящее время прорабатывается вопрос о целесообразности либо полного запрета в Беларуси электронных систем курения, либо же исключение из состава жидкости к ним пищевых ароматизаторов. "Сегодня вейп для молодого человека, в том числе для ребенка, является неотъемлемым аксессуаром. С электронками дети не расстаются как в учреждениях образования, так и на улицах. Только за месяц профилактической акции наши сотрудники выявили и передали родителям порядка 200 парогенераторов, которые забрали у детей", - проинформировал замначальника отдела организации работы ИДН.