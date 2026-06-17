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17 июня состоится премьера проекта "В эфире Китай" на "Первом информационном"

17 июня состоится премьера проекта "В эфире Китай" на "Первом информационном"

17 июня - премьера авторской программы "В эфире Китай". Все самое интересное - прямо из офиса Пекинского бюро "Первого информационного".

Проект станет очередным связующим мостиком в двусторонних отношениях "Синеокой" и "Поднебесной".

Вспомним значимый визит вице-председателя КНР Хань Чжэна в Беларусь, а также поговорим о подготовке к Форуму регионов двух стран.

Вместе с Послом Беларуси в Китае Александром Червяковым обсудим перспективные направления сотрудничества двух стран.

Смотрите 17 июня в 13:20 и в 19:30 на "Первом информационном".

Разделы:

ОбществоКитай

Теги:

Александр ЧервяковПервый информационный