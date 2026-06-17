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17 июня состоится премьера проекта "В эфире Китай" на "Первом информационном"
Автор:Редакция news.by
17 июня состоится премьера проекта "В эфире Китай" на "Первом информационном"news.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8732548b-f209-463c-ab35-f4aef264032c/conversions/c1e6ebbb-a5a2-4962-b63d-71d256f0327e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8732548b-f209-463c-ab35-f4aef264032c/conversions/c1e6ebbb-a5a2-4962-b63d-71d256f0327e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8732548b-f209-463c-ab35-f4aef264032c/conversions/c1e6ebbb-a5a2-4962-b63d-71d256f0327e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8732548b-f209-463c-ab35-f4aef264032c/conversions/c1e6ebbb-a5a2-4962-b63d-71d256f0327e-xl-___webp_1920.webp 1920w
17 июня - премьера авторской программы "В эфире Китай". Все самое интересное - прямо из офиса Пекинского бюро "Первого информационного".
Проект станет очередным связующим мостиком в двусторонних отношениях "Синеокой" и "Поднебесной".
Вспомним значимый визит вице-председателя КНР Хань Чжэна в Беларусь, а также поговорим о подготовке к Форуму регионов двух стран.
Вместе с Послом Беларуси в Китае Александром Червяковым обсудим перспективные направления сотрудничества двух стран.
Смотрите 17 июня в 13:20 и в 19:30 на "Первом информационном".