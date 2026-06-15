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17 июня в Минске откроется выставка "Национальная безопасность. Беларусь-2026"
В Минске готовится к открытию выставка "Национальная безопасность. Беларусь-2026". Многие экспонаты на ней будут представлены впервые. Например, беспилотники, установки РЭБ, бронежилеты и технологии для успешной работы спецслужб.
Выставка "Нацбезопасность" проводится раз в 2 года, чередуясь с форумом военного вооружения и техники MILEX.
До старта выставки "Национальная безопасность. Беларусь-2026" остается еще немного времени, но Национальный выставочный центр "БелЭкспо" уже больше напоминает плацдарм, где высадились спецслужбы - милиция, медики, военные и даже спецподразделения. Только от Беларуси официальную поддержку выставке оказывает более 20 ведомств и организаций. Количество же участников в 2026 году преодолеет отметку в несколько десятков.
Выставка проходит в формате комплекса конгрессно-выставочных мероприятий. Ее цель - создание коммуникационной среды для обсуждения инновационных идей и обмена информацией о производственно-технологических достижениях в области спецсредств, специальной техники и вооружения. Форум ориентирован на широкомасштабный показ высокотехнологичных разработок и готовых решений, способствующих техническому переоснащению правоохранительных органов и силовых структур, которые обеспечивают национальную безопасность Республики Беларусь.
III Международная выставка "Национальная безопасность. Беларусь-2026" стартует 17 июня и продлится до 19 числа. Гостей ждет не только разнообразие стендов, но и масса интерактива. Большая часть площадок будет предлагать зрителям погрузиться в атмосферу работы спецслужб. Например, попробовать себя в роли спасателя, медика, милиционера или даже бойца спецназа.