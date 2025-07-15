1720 большегрузов стоят на границе с Латвией и Литвой, ожидая въезда в ЕС

В Государственном пограничном комитете Республики Беларусь заявили, что очереди на въезд в ЕС остаются. Об этом информирует БЕЛТА.

По состоянию на 10:00 въезда в Латвию и Литву ожидают 1720 грузовиков. Меньше всего большегрузов за сутки проследовало в ЕС через литовский погранпереход "Мядининкай" ("Каменный Лог"). Его контрольные службы оформили лишь 10 % транспорта от нормы, то есть 52 из 500 авто.

Перед пунктом пропуска "Шальчининкай" ("Бенякони") в очереди находится 500 фур, его сотрудники за 24 часа выполнили норму по пропуску большегрузов на 24 %.

Более 640 грузовиков ожидают въезда в Латвию перед погранпереходом "Патерниеки" ("Григоровщина"). По этому маршруту в Евросоюз проследовало 34 % транспорта.