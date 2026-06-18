18 июня проходит 1-й резервный день сдачи ЦТ и ЦЭ

Вступительная кампания - 2026 официально завершена. Однако те абитуриенты, которые по уважительным причинам не смогли пройти ЦТ в основные дни, могут пройти его в резервные дни, причем по тем учебным предметам, на которые были зарегистрированы на ЦТ в основные дни.

Испытание начнется 18 июня в 11:00 по всей Беларуси. Гаджеты следует оставить дома, а также нельзя с собой приносить конспекты, шпаргалки или учебные пособия. За нарушение правил учащихся удалят из аудитории.

Более 350 абитуриентов зарегистрированы на этот день для сдачи экзамена. Самым востребованным предметом стала математика (ее выбрали 90 человек). В топ-3 также вошли английский язык и физика.

В 2026 году резервными днями проведения ЦТ и ЦЭ определены также 20 и 22 июня.

Так, уже 20 июня пройдут испытания по всем учебным предметам кроме русского и белорусского языков, 22 июня - по русскому и белорусскому языкам. Всего же в эти дни зарегистрирована практически 1 тыс. абитуриентов.

Дмитрий Миронов, директор Республиканского института знаний:

"Хотелось бы обратить внимание на то, что в резервные дни централизованный экзамен и централизованное тестирование проводится на логичных правилах и условиях, как проходил централизованный экзамен, централизованное тестирование, в основные сроки. Какие же правила? Не списывать, не брать с собой гаджеты, мобильные телефоны, не фотографировать задания. Я бы хотел обратить внимание еще и на то, что пункт централизованного тестирования в резервные дни - это учреждение образования. Убедительная просьба к нашим абитуриентам соблюдать установленные правила. А это, в первую очередь, о запрете курения, о соблюдении делового стиля одежды. Поэтому всем удачи, и хотелось бы пожелать, чтобы результаты, которые будут в резервные дни, коррелировали с основными".

Ребятам для участия в испытаниях обязательно необходимо взять с собой паспорт, пропуск, а также черную гелевую (или капиллярную) ручку, лучше даже две