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20 июня Министерство юстиции проведет акцию по правовому консультированию
Министерство юстиции Республики Беларусь проведет акцию по правовому консультированию, приуроченную ко Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Минюст.
Акция по бесплатному консультированию будет проходить 20 июня с 10:00 до 12:00 в формате прямой телефонной линии. Граждане смогут получить ответы на интересующие их вопросы, входящие в компетенцию Министерства юстиции и не требующие ознакомления с документами.
По вопросам в сфере нотариальной деятельности можно звонить по телефону 8 (017) 200 89 71; регистрации актов гражданского состояния - 8 (017) 200 06 18; легализации (апостилирования) официальных документов, составленных на территории Беларуси, - 8 (017) 211 01 93; принудительного исполнения исполнительных документов - 8 (017) 200 06 17.
В этот же день прямые телефонные линии для консультирования граждан будут проводить представители главных управлений юстиции областных и Минского городского исполнительных комитетов и нотариата.