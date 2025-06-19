20 июня Министерство юстиции проведет акцию по правовому консультированию

Министерство юстиции Республики Беларусь проведет акцию по правовому консультированию, приуроченную ко Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Минюст.

Акция по бесплатному консультированию будет проходить 20 июня с 10:00 до 12:00 в формате прямой телефонной линии. Граждане смогут получить ответы на интересующие их вопросы, входящие в компетенцию Министерства юстиции и не требующие ознакомления с документами.

По вопросам в сфере нотариальной деятельности можно звонить по телефону 8 (017) 200 89 71; регистрации актов гражданского состояния - 8 (017) 200 06 18; легализации (апостилирования) официальных документов, составленных на территории Беларуси, - 8 (017) 211 01 93; принудительного исполнения исполнительных документов - 8 (017) 200 06 17.