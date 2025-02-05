21 год на страже правопорядка. Лукьянов назвал основные задачи МООП

"Основные задачи МООП - содействие правоохранительным органам, а также системе образования в профилактике наркомании среди молодежи. Это важнейшая тема сегодня, проблема всех стран земного шара. К счастью, у нас ситуация не острая, но она в том числе нуждается в постоянной профилактике. На сегодняшний день по линии МООП организовано более сотни параллельно проходящих профилактических мероприятий от столицы до областных и районных центров", - рассказал Александр Лукьянов, первый секретарь ЦК БРСМ.