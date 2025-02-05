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21 год на страже правопорядка. Лукьянов назвал основные задачи МООП
Молодежным отрядам охраны правопорядка - 21 год. Это одно из приоритетных направлений деятельности БРСМ.
Диалоговая площадка с участием бойцов МООП на тему противодействия наркомании среди подростков прошла в столичной средней школе № 204. Спикеры напомнили молодежи об ответственности за распространение запрещенных веществ и наградили победителей конкурса рисунков среди учащихся начальных классов.
"Основные задачи МООП - содействие правоохранительным органам, а также системе образования в профилактике наркомании среди молодежи. Это важнейшая тема сегодня, проблема всех стран земного шара. К счастью, у нас ситуация не острая, но она в том числе нуждается в постоянной профилактике. На сегодняшний день по линии МООП организовано более сотни параллельно проходящих профилактических мероприятий от столицы до областных и районных центров", - рассказал Александр Лукьянов, первый секретарь ЦК БРСМ.
Движение МООП насчитывает около 3,5 тыс. бойцов, которые состоят в 200 отрядах. По зову сердца наравне с правоохранителями они обеспечивают безопасность и спокойствие на улицах белорусских городов и деревень. За прошедший год мооповцы выполнили вместе с милицией более 500 боевых задач.