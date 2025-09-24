24 сентября школьники и лицеисты могут посетить музеи Беларуси бесплатно

24 сентября вход во все музеи Беларуси для школьников, учащихся колледжей и лицеев будет бесплатным. Попасть в музей бесплатно возможно и в каждую последнюю среду месяца.

Проректор по методической работе Академии образования Валентина Гинчук отметила, что целью, с которой реализуется проект, является патриотическое воспитание подрастающего поколения, ознакомление детей и молодежи с историей и культурой белорусского народа, формирование у них уважения к историческому прошлому и объективных знаний о достижениях суверенной Беларуси. Музейная педагогика всегда была важным средством воспитания, ведь она обладает эмоциональным воздействием.