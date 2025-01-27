27 января - 81-я годовщина освобождения блокадного Ленинграда. В Минске почтили память погибших

27 января - 81-я годовщина освобождения блокадного Ленинграда.

27 января 1944 окончательно завершилась одна из самых жутких страниц в истории Великой Отечественной войны. Легендарный город потерял почти полтора миллиона своих жителей. Среди свидетелей тех времен и белорусы.

В нашей стране действует "Белорусский союз блокадников Ленинграда". Наши соотечественники пережили время ленинградской блокады. Сегодня они не просто свидетели тех жутких событий, а и проводники исторической правды к молодому поколению.

Вспомнить военные 40-е и почтить память погибших сегодня собрались участники проекта "Это тяжелая дорога жизни" в Минском государственном дворце детей и молодежи.

Годовщину освобождения блокадного Ленинграда отметили в Минске тепло, с цветами и благодарностью в честь героев войны. Белорусских блокадников поприветствовали от имени губернатора Санкт-Петербурга и Исполнительного комитета стран СНГ. Как подарок всем участникам прозвучал праздничный концерт.