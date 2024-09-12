28 сентября будут подведены итоги форума "БлогБай. Нам есть что сказать!"

В пятницу, 27 сентября, в Национальном детском технопарке стартовал первый в Беларуси форум контентмейкеров "БлогБай. Нам есть что сказать!".

Сегодня блогеры - это полноправные участники информационной войны, в которой главное оружие белорусов - правда. Поэтому и от блогеров ждут только достоверной и проверенной информации.

Площадка форума собрала более полутора сотен молодых людей, в том числе из России и Латвии. Общая аудитория участников составляет более 27 млн человек, поэтому пора говорить о правовом регулировании блогосферы.

Белтелерадиокомпания, Национальный олимпийский комитет и Парк высоких технологий стали частью маршрута блогеров.

Андрей Максимов, участник первого форума блогеров Беларуси:

"Было много проектов, над которыми я думал. Наверное, должно быть что-то про страну. Патриотического контента, как мне кажется, у нас не хватает. Важно показать красоту нашей страны, добродушие и открытость наших людей, богатство, которым мы обладаем".