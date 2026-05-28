3.87 BYN
2.76 BYN
3.22 BYN
29 мая пройдет сдача централизованного экзамена и тестирования по русскому или белорусскому языкам
Вступительная кампания - 2026 официально перешла в самую активную фазу. Учебные аудитории по всей стране вновь заполнят те, кто еще вчера сидел за школьной партой, и те, кто решил сменить профессию или продолжить обучение после колледжа.
Для одних это централизованный экзамен, для других - тестирование, но цель у всех общая - заветный студенческий билет.
Марафон итоговых вступительных испытаний для абитуриентов продолжается: 29 мая будет проходить сдача централизованного экзамена и тестирования по русскому или белорусскому языкам на выбор. Всего на ЦЭ зарегистрировалось более 59 тыс. человек, на ЦТ - свыше 66 тыс.
В 2026 году количество желающих пройти испытания возросло на 7 тыс. человек. По всей стране работают 144 пункта сдачи, на каждом - строгий контроль.
На период экзаменов привлечено около 20 тыс. педагогических работников, в их компетенции - вопросы безопасности и проведение инструктажей.
Студентов-волонтеров, помогающих молодежи ориентироваться, задействовано в разы больше. В каждом пункте сдачи экзаменов работают представители Комитета госконтроля. Все должно соответствовать главной задаче, которую ставит Президент Беларуси Александр Лукашенко, - обеспечить равные и справедливые условия для всех.
Для тех, кто не сможет присутствовать на ЦЭ, предусмотрены резервные дни: 20 и 22 июня. Основные дни ЦТ пройдут 2 и 5 июня, резервными днями для ЦТ определены 18, 20 и 22 июня.
Дмитрий Миронов, директор Республиканского института контроля знаний:
"РИКЗ - это не только институт и коллектив, который разрабатывает тестовые материалы. Еще одна из наших основных задач - это оказание методической организационной помощи учреждениям образования и пунктам проведения централизованного экзамена и централизованного тестирования, а именно помощи в самой организации процесса. Также мы должны понимать, что коммуницировать нам необходимо не только с учреждениями образования, педагогической общественностью, но и с будущими абитуриентами-выпускниками".
Ребятам для участия в испытаниях обязательно нужно взять с собой паспорт, пропуск, черную гелевую (или капиллярную) ручку, а лучше две. Все гаджеты следует оставить дома. Для родителей и абитуриентов работает горячая линия РИКЗ в дни испытаний с 9:00 до 19:00.