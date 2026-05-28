29 мая пройдет сдача централизованного экзамена и тестирования по русскому или белорусскому языкам

Вступительная кампания - 2026 официально перешла в самую активную фазу. Учебные аудитории по всей стране вновь заполнят те, кто еще вчера сидел за школьной партой, и те, кто решил сменить профессию или продолжить обучение после колледжа.

Для одних это централизованный экзамен, для других - тестирование, но цель у всех общая - заветный студенческий билет.

Марафон итоговых вступительных испытаний для абитуриентов продолжается: 29 мая будет проходить сдача централизованного экзамена и тестирования по русскому или белорусскому языкам на выбор. Всего на ЦЭ зарегистрировалось более 59 тыс. человек, на ЦТ - свыше 66 тыс.

В 2026 году количество желающих пройти испытания возросло на 7 тыс. человек. По всей стране работают 144 пункта сдачи, на каждом - строгий контроль.

На период экзаменов привлечено около 20 тыс. педагогических работников, в их компетенции - вопросы безопасности и проведение инструктажей.

Студентов-волонтеров, помогающих молодежи ориентироваться, задействовано в разы больше. В каждом пункте сдачи экзаменов работают представители Комитета госконтроля. Все должно соответствовать главной задаче, которую ставит Президент Беларуси Александр Лукашенко, - обеспечить равные и справедливые условия для всех.

Для тех, кто не сможет присутствовать на ЦЭ, предусмотрены резервные дни: 20 и 22 июня. Основные дни ЦТ пройдут 2 и 5 июня, резервными днями для ЦТ определены 18, 20 и 22 июня.

Дмитрий Миронов, директор Республиканского института контроля знаний:

"РИКЗ - это не только институт и коллектив, который разрабатывает тестовые материалы. Еще одна из наших основных задач - это оказание методической организационной помощи учреждениям образования и пунктам проведения централизованного экзамена и централизованного тестирования, а именно помощи в самой организации процесса. Также мы должны понимать, что коммуницировать нам необходимо не только с учреждениями образования, педагогической общественностью, но и с будущими абитуриентами-выпускниками".

Дмитрий Миронов, директор Республиканского института контроля знаний news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3e4673fb-c21d-4529-be6b-60f2823df3e4/conversions/bac6e4ac-b0f2-4940-9759-5796e8457da6-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3e4673fb-c21d-4529-be6b-60f2823df3e4/conversions/bac6e4ac-b0f2-4940-9759-5796e8457da6-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3e4673fb-c21d-4529-be6b-60f2823df3e4/conversions/bac6e4ac-b0f2-4940-9759-5796e8457da6-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3e4673fb-c21d-4529-be6b-60f2823df3e4/conversions/bac6e4ac-b0f2-4940-9759-5796e8457da6-xl-___webp_1920.webp 1920w