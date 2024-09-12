30-летию президентства посвящается. В Полоцке готовится к открытию выставка "Беларусь 21 века. Наш исторический выбор". Она о тех, кто вместе с Президентом строил независимое государство.



С достижениями Полоцкого района в экономике, культуре, образовании можно будет познакомиться с 27 сентября по 31 декабря. Часть экспонатов - подарки музею от знаменитых земляков. Есть продукция предприятий-гигантов, сельхозпредприятий. Из громкого - даже медаль паралимпийца Андрея Праневича!



Среди экспонатов - награды, удостоверения, значок председателя Центризбиркома Игоря Карпенко. Он почетный гражданин Полоцка, как и спикер верхней палаты парламента! Наталья Кочанова также передала личные вещи для выставки.