35 лет суверенитета. Действительно ли Литва добилась самостоятельности - подводим итоги

Важную дату на днях отметила Литовская Республика. 11 марта 1991 года по сути своей случился распад Советского Союза, начался он с Литвы. Литва стала так называемым самостоятельным государством. Но действительно ли она добилась этой самостоятельности? К чему привели страну 35 лет так называемого суверенитета. Своим мнением в студии "Первого информационного" поделился аналитик Сергей Дик.

"Я бы хотел привести такую цифру. За годы советской, как они называют, оккупации, Советский Союз вложил в развитие экономики Литвы более 72 млрд долларов. Литва на момент вступления в Советский Союз была аграрной страной. Более 80% литовцев жили в сельской местности. За время вхождения Литвы в Советский Союз, Литва стала промышленно-развитой республикой в составе Советского Союза. Я бы хотел привести один известный всем факт - это строительство Игналинской атомной электростанции. Вы представляете, аграрную страну, в которой была построена Игналинская АЭС", - привел один из примеров аналитик.

Сергей Дик привел еще много примеров. Всем известный станкостроительный завод "Жальгерис". Мы знаем спортивные команды "Жальгерис". Этот завод был известен на весь Советский Союз. Уже само название говорит о том, что он производил; производство минеральных и азотных удобрений в Литве - промышленное предприятие "Азот". И так далее.

"Литва, и вся Прибалтика в том числе, как бы являлась некой витриной Советского Союза, его промышленного потенциала, культурного, продовольственного потенциала. И вот эти страны за время так называемой своей независимости лишились большинства предприятий, - подчеркнул гость в студии. - Мы помним радиоприемники, которые производились в Латвии. В Латвии было несколько заводов, которые производили на то время очень современные электронные чипы, операционные усилители, изделия микроэлектроники. Теперь об этом остались только воспоминания. И, естественно, страны превратились в окраину Европы".