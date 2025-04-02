3D-печать металлом, новые лаборатории - где учат профессионалов для рынка труда Беларуси и России

Сотрудничество Беларуси и России приносит много плодов в разных сферах с помощью совместных программ. Результаты есть в промышленности, науке, космических технологиях, медицине, IT и, конечно же, в образовании.

Один из ярких примеров успешной совместной работы - Белорусско-Российский университет - кузница инженерных кадров и образовательный бренд союзного государства. В стенах вуза уже несколько лет развивают передовые промышленные технологии. Там и лаборатории по последнему слову техники, и новые подходы в процессе обучения.

БРУ имеет дважды государственный статус, выпускники получают диплом или белорусского, или российского образца.

Седьмой корпус университета, самый новый, называют инновационным центром научных разработок. Там есть 30 современных лабораторий, робототехнический комплекс сварки, 3D-принтер металлических изделий, токарный станок и современное программное обеспечение. Оборудовали корпус по высшему классу в рамках проекта Союзного государства.

Дмитрий Еманов, доцент кафедры Белорусско-Российского университета:

"Это оборудование самых ведущих мировых производителей. Естественно при обучении, при проведении каких-либо исследований здесь есть уникальная возможность работать на самом точном, высококлассном оборудовании. И результаты, которые получаются в процессе этой работы действительно отвечают всем современным мировым требованиям".

"Для студентов это отличная возможность познакомиться с уникальной базой, с большой базой оборудования, которую можно не встретить даже на некоторых предприятиях", - заметил он.

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"Наши студенты, наши сотрудники получают уникальную возможность овладеть компетенциями в области 3D-печати металлом. Таких возможностей больше нет ни в одном университете Республики Беларусь, - подчеркнул декан машиностроительного факультета Белорусско-Российского университета Дмитрий Сверепа. - Есть подобные 3D-принтеры в научных организациях, на предприятиях. И в Республике Беларусь данное направление уже развивается".

Импортозамещение, высокотехнологичное производство и инновации - все эти задачи невозможно решить без квалифицированных кадров. Поэтому образование тоже требует слияния усилий с двух сторон. Важно подготовить специалистов, которые будут создавать технологии, знания, продукты, востребованные и сегодня, и завтра.

Проект Союзного государства явился своеобразным трамплином. Он дал нам определенные компетенции, он дал нам определенные знания. Владимир Шеменков, завкафедрой Белорусско-Российского университета

"Благодаря проекту мы начали разрабатывать свои металлические порошки, свою рецептуру порошков. Сейчас они идут в апробацию. Из этих порошков в дальнейшем можно создавать, например, сложные формы для литья, формы пластмасс. Эти порошки очень хорошо будут использоваться для повышения износостойкости какой-то другой техники", - обозначил Владимир Шеменков.

Проект реализовали в течение 2 лет. Основной задачей стало повышение уровня специалистов, которые могли бы не только разработать ноу-хау, но и грамотно внедрить их в производство. По окончании реализации проекта в 2019 году в вузе появились новые специальности и образовательные программы. И все для инновационных секторов экономики.