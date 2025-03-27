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5,5 тыс. неэксплуатируемых авто за 2024-й: как белорусы помогают вычислить автохлам
Горячая линия, проведенная в 2025 году Комитетом госконтроля Беларуси, показала, что проблема с автохламом волнует многих жителей столицы и регионов.
В ведомство поступили сотни сообщений. Люди присылали фотографии и адреса, где находятся такие автомобили. После вмешательства КГК работа по их эвакуации активизировалась. Сотни машин перемещаются на штрафстоянки. Но из-за сложности и длительности процедуры специалисты не могут выйти на темпы работ, которые сегодня необходимы.
Владимир Бондарь, замначальника главного управления Комитета госконтроля Беларуси:
"В феврале этого года мы провели горячую линию по вопросам работы местных органов власти с неэксплуатируемыми транспортными средствами. Поступило более 180 обращений, плюс порядка 500 поступило в чат-бот телеграм-канала Комитета госконтроля. Все эти обращения были направлены местным органам власти для реагирования. Сейчас мы контролируем работу местных органов власти по этому вопросу".
Он также отметил, что больше всего обращений по вопросам неэксплуатируемых транспортных средств пришло из столицы - более 50 %.
По статистике, в прошлом году было выявлено более 5,5 тыс. неэксплуатируемых транспортных средств. В 2023 этот показатель был еще больше. При этом в прошлом году количество поступивших заявок в "Контакт-центры-115" по данному вопросу возросло на 33 %.
"Около 500 авто были вывезены на платные штрафстоянки. То есть процесс идет, и, к сожалению, мы обратили внимание, проанализировав работу службы 115, что пошла тенденция увеличения обращений количества граждан по этим вопросам, поскольку это все-таки волнует людей", - отметил Владимир Бондарь.
Чаще всего автохлам владельцы оставляют в своих же дворах. Сдать на металлолом - жалко, отвезти на платную стоянку - дорого. А так и машина под присмотром, и платить ничего не нужно. Вот только, к сожалению, эти люди забывают, что в Минске, где каждое парковочное место на вес золота, это непозволительная роскошь.
При каких условиях могут эвакуировать автомобиль как автохлам и что с ним будет дальше, смотрите в проекте "На контроле Президента".