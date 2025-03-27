5,5 тыс. неэксплуатируемых авто за 2024-й: как белорусы помогают вычислить автохлам

Горячая линия, проведенная в 2025 году Комитетом госконтроля Беларуси, показала, что проблема с автохламом волнует многих жителей столицы и регионов.



В ведомство поступили сотни сообщений. Люди присылали фотографии и адреса, где находятся такие автомобили. После вмешательства КГК работа по их эвакуации активизировалась. Сотни машин перемещаются на штрафстоянки. Но из-за сложности и длительности процедуры специалисты не могут выйти на темпы работ, которые сегодня необходимы.

Владимир Бондарь, замначальника главного управления Комитета госконтроля Беларуси:

"В феврале этого года мы провели горячую линию по вопросам работы местных органов власти с неэксплуатируемыми транспортными средствами. Поступило более 180 обращений, плюс порядка 500 поступило в чат-бот телеграм-канала Комитета госконтроля. Все эти обращения были направлены местным органам власти для реагирования. Сейчас мы контролируем работу местных органов власти по этому вопросу".

Владимир Бондарь news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1f08ea63-0968-44c1-af2d-3141bf653366/conversions/60a7c9c9-385e-42ec-ab12-f76cd316c413-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1f08ea63-0968-44c1-af2d-3141bf653366/conversions/60a7c9c9-385e-42ec-ab12-f76cd316c413-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1f08ea63-0968-44c1-af2d-3141bf653366/conversions/60a7c9c9-385e-42ec-ab12-f76cd316c413-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1f08ea63-0968-44c1-af2d-3141bf653366/conversions/60a7c9c9-385e-42ec-ab12-f76cd316c413-xl-___webp_1920.webp 1920w

Он также отметил, что больше всего обращений по вопросам неэксплуатируемых транспортных средств пришло из столицы - более 50 %.

По статистике, в прошлом году было выявлено более 5,5 тыс. неэксплуатируемых транспортных средств. В 2023 этот показатель был еще больше. При этом в прошлом году количество поступивших заявок в "Контакт-центры-115" по данному вопросу возросло на 33 %.

"Около 500 авто были вывезены на платные штрафстоянки. То есть процесс идет, и, к сожалению, мы обратили внимание, проанализировав работу службы 115, что пошла тенденция увеличения обращений количества граждан по этим вопросам, поскольку это все-таки волнует людей", - отметил Владимир Бондарь.

Чаще всего автохлам владельцы оставляют в своих же дворах. Сдать на металлолом - жалко, отвезти на платную стоянку - дорого. А так и машина под присмотром, и платить ничего не нужно. Вот только, к сожалению, эти люди забывают, что в Минске, где каждое парковочное место на вес золота, это непозволительная роскошь.