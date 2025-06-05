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5 июня - Всемирный день окружающей среды
Чистая планета - здоровая жизнь! 5 июня отмечается Всемирный день окружающей среды.
В Беларуси этот день стал особенно значимым, ведь сохранение природного наследия - это абсолютный приоритет государства. Наши обширные леса, чистые водоемы и богатое биоразнообразие уже давно стали визитной карточкой страны.
В 2025 году тема Всемирного дня окружающей среды - "Бой пластиковому загрязнению". А если брать еще шире - целая борьба против увеличения количества отходов. В Беларуси этому вопросу уделяется особое внимание.
Также мы активно развиваем экологические инициативы в транспорте, туризме и промышленности. В мировом рейтинге достижения Целей устойчивого развития Беларусь занимает 30-ю позицию. 4 из 17 целей глобальной повестки достигнуты страной досрочно. Среди экологических - сохранение экосистем суши.