5 июня - Всемирный день окружающей среды

Чистая планета - здоровая жизнь! 5 июня отмечается Всемирный день окружающей среды.

В Беларуси этот день стал особенно значимым, ведь сохранение природного наследия - это абсолютный приоритет государства. Наши обширные леса, чистые водоемы и богатое биоразнообразие уже давно стали визитной карточкой страны.

В 2025 году тема Всемирного дня окружающей среды - "Бой пластиковому загрязнению". А если брать еще шире - целая борьба против увеличения количества отходов. В Беларуси этому вопросу уделяется особое внимание.