58 тыс. врачей и 124 тыс. средних медработников отметили свой профессиональный праздник

В третье воскресенье июня в Беларуси свой профессиональный праздник отмечают медработники. Александр Лукашенко поздравил и поблагодарил за труд всех причастных: врачей, ученых, фармацевтов, фельдшеров, медицинских сестер и представителей младшего медперсонала.

Благодаря государственному финансированию открываются новые медучреждения, модернизируются старые, в том числе в глубинке. Но главной ценностью были и есть люди. О тех, кто давал клятву Гиппократа, рассказала Виктория Шаркова.

Говорят, врач - это художник. Только его холст - человеческое тело, а его краски - это знания, опыт и сердце. Но если присмотреться, за каждым портретом, за каждой белой накидкой стоит целая жизнь.

Кому-то может показаться, что работа скорой - это адреналин, риск и физическая выносливость. Но что происходит, когда сирена стихает? Оказывается, самое тяжелое не вес носилок и не бег по лестницам. Самое тяжелое остается внутри.

Сотрудники скорой помощи news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e8f87e63-854b-47b2-8b35-e40d078da538/conversions/f5149a3f-67b5-4284-be96-cb5e94accafc-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e8f87e63-854b-47b2-8b35-e40d078da538/conversions/f5149a3f-67b5-4284-be96-cb5e94accafc-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e8f87e63-854b-47b2-8b35-e40d078da538/conversions/f5149a3f-67b5-4284-be96-cb5e94accafc-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e8f87e63-854b-47b2-8b35-e40d078da538/conversions/f5149a3f-67b5-4284-be96-cb5e94accafc-xl-___webp_1920.webp 1920w

За плечами, например, врача выездной бригады Никиты Притчина - тысячи спасенных жизней. И как он сам признается, физическая усталость проходит быстро, а вот моральная накапливается. Слушать, сопереживать, принимать решения, от которых зависит жизнь, - это груз, который не так уж просто сбросить в конце смены каждому члену бригады.

Настоящая медицина начинается не с дорогого оборудования, а прежде всего с человеческого подхода. Заботливые руки, чуткое сердце и профессионализм Светланы Нодии - опора для 1,2 тыс. жителей агрогородка Выверы и окрестных деревень. Светлана Васильевна 35 лет верна Выверскому ФАПу. Для каждого она здесь и фельдшер, и психолог, и друг.

Светлана Нодия, заведующая Выверским фельдшерско-акушерским пунктом Молодечненской ЦРБ:

"Это мои пациенты, мы друг друга хорошо знаем. Они ко мне прислушиваются, ведут здоровый образ жизни, проходят обследования. Мы регулярно проводим такую работу с жителями".

Светлана Нодия news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7c2e97d1-d018-423e-b553-d0df361e0daa/conversions/07b78b01-d50f-4590-adc2-ef977c653c22-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7c2e97d1-d018-423e-b553-d0df361e0daa/conversions/07b78b01-d50f-4590-adc2-ef977c653c22-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7c2e97d1-d018-423e-b553-d0df361e0daa/conversions/07b78b01-d50f-4590-adc2-ef977c653c22-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7c2e97d1-d018-423e-b553-d0df361e0daa/conversions/07b78b01-d50f-4590-adc2-ef977c653c22-xl-___webp_1920.webp 1920w

Что касается цифр, в Беларуси трудятся почти 58 тыс. врачей и 124 тыс. средних медработников.

В одном из кабинетов физиотерапии детской поликлиники Минска работает уникальная медсестра - София Халимончик, которой 80 лет. Ее стаж составляет целых 60 лет. Она помогает детям восстанавливаться после травм и болезней, возвращает радость движения. И, глядя на то, как она ловко управляется с аппаратами, в ее почтенный возраст сложно поверить. Но как она сама отметила: "Пока я нужна пациентам - я молода!"

Секрет долголетия один - надо любить жизнь, любить семью, работу. Относится ко всему позитивно. И вообще нужно путешествовать, разнообразить свою жизнь, заниматься чтением, посещать музеи, кино. Не лежать и не сидеть просто дома. Просто подняться и пойти. София Халимончик, медсестра по физиотерапии физиотерапевтического кабинета детской поликлиники № 20 г. Минска

София Халимончик news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f708dd99-03cf-4102-ac24-d76b3354f02a/conversions/ab018f1c-e197-40ab-b92c-97bf9d4efa6f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f708dd99-03cf-4102-ac24-d76b3354f02a/conversions/ab018f1c-e197-40ab-b92c-97bf9d4efa6f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f708dd99-03cf-4102-ac24-d76b3354f02a/conversions/ab018f1c-e197-40ab-b92c-97bf9d4efa6f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f708dd99-03cf-4102-ac24-d76b3354f02a/conversions/ab018f1c-e197-40ab-b92c-97bf9d4efa6f-xl-___webp_1920.webp 1920w

Вся система здравоохранения на личном контроле Президента Беларуси Александра Лукашенко. Он не раз подчеркивал: медицина - это наш стратегический приоритет. И это не просто слова, это десятки новых медцентров, передовое оборудование в регионах. Александр Лукашенко неизменно ориентирует врачей помогать каждому, кто стучится в двери белорусского здравоохранения.

Александр Лукашенко:

"Если кто-то придет и попросит помощи, окажите. Даже если из Польши кто-то к вам придет, естественно, за какие-то деньги, поддержите их. К вам, богатые, сюда поляки не поедут, литовцы. Приедут простые люди. Ну, а как им не помочь? Вы вот видите, принял решение по безвизу. Ездят к нам люди. И это уже больше миллиона приехало. Украинцы приехали и живут здесь. Для них благо получить наше гражданство".