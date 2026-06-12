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6,5 тыс. молодых людей трудятся в студенческих отрядах Минска
6,5 тыс. молодых людей работают в студенческих отрядах Минска. На выбор предложено 400 команд различного профиля - сервисные, педагогические, строительные, производственные.
В 2026 году 300 предприятий города трудоустраивают студентов на лето, в том числе и Минский хладокомбинат. Справляться с пиковыми нагрузками в летний сезон предприятию помогает молодежный десант. В 2026-м производственный отряд пополнили 30 студентов БГТУ.
Андрей Стригельский, зампредседателя Мингорисполкома:
"У нас ежегодно расширяется спектр принимающих организаций. Сегодня их порядка 300. Это те предприятия, которые пожелали принять ребят на работу в составе студенческих отрядов. Все молодые люди хотят как можно больше заработать, и Минский хладокомбинат предоставляет достаточно высокий уровень оплаты труда. Ребята получат от 2 тыс. белорусских рублей и выше на руки за период работы в студотряде".
Молодые люди работают не только на производстве мороженого. Часть ребят выбрали сервисный и педагогический отряды. На первый летний месяц хладокомбинат трудоустроил 85 человек.
Фото: sb.by