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6,5 тыс. молодых людей трудятся в студенческих отрядах Минска

6,5 тыс. молодых людей работают в студенческих отрядах Минска. На выбор предложено 400 команд различного профиля - сервисные, педагогические, строительные, производственные.

В 2026 году 300 предприятий города трудоустраивают студентов на лето, в том числе и Минский хладокомбинат. Справляться с пиковыми нагрузками в летний сезон предприятию помогает молодежный десант. В 2026-м производственный отряд пополнили 30 студентов БГТУ.

Андрей Стригельский, зампредседателя Мингорисполкома:

"У нас ежегодно расширяется спектр принимающих организаций. Сегодня их порядка 300. Это те предприятия, которые пожелали принять ребят на работу в составе студенческих отрядов. Все молодые люди хотят как можно больше заработать, и Минский хладокомбинат предоставляет достаточно высокий уровень оплаты труда. Ребята получат от 2 тыс. белорусских рублей и выше на руки за период работы в студотряде".

Молодые люди работают не только на производстве мороженого. Часть ребят выбрали сервисный и педагогический отряды. На первый летний месяц хладокомбинат трудоустроил 85 человек.

Фото: sb.by

Разделы:

ОбществоМолодежь

Теги:

студотрядымолодежьМинскработа