6,5 тыс. молодых людей трудятся в студенческих отрядах Минска

В 2026 году 300 предприятий города трудоустраивают студентов на лето, в том числе и Минский хладокомбинат. Справляться с пиковыми нагрузками в летний сезон предприятию помогает молодежный десант. В 2026-м производственный отряд пополнили 30 студентов БГТУ.

"У нас ежегодно расширяется спектр принимающих организаций. Сегодня их порядка 300. Это те предприятия, которые пожелали принять ребят на работу в составе студенческих отрядов. Все молодые люди хотят как можно больше заработать, и Минский хладокомбинат предоставляет достаточно высокий уровень оплаты труда. Ребята получат от 2 тыс. белорусских рублей и выше на руки за период работы в студотряде".