63 работы в финале. В Белтелерадиокомпании подвели итоги конкурса детского рисунка

"Нам мир завещано беречь!" - подвели итоги Республиканского конкурса детского рисунка, посвященного 80-летию Великой Победы. Торжественная церемония награждения состоялась в Белтелерадиокомпании.



Конкурс собрал лучшие работы со всей Беларуси. Ребята самых разных возрастов рисовали мир, Победу, воспоминания ветеранов о войне и матерей, которые ждали своих сыновей.



В конкурсе приняли участие более 4,5 тыс. талантов со всей страны. В финал отобрано 63 работы! Инициативу Республиканского объединения ветеранов поддержали общественные организации и спонсоры.

Иван Гордейчик, председатель Республиканского совета Белорусского общественного объединения ветеранов: "Мы каждый год, уже пять лет, проводим вот этот замечательный конкурс с нашими детками. Дети нарисовали все, что они представили, с душой, с пониманием. Думаю, что этому конкурсу и в дальнейшем быть, они видят ту изюминку, то, что мы сегодня должны народу показывать, рассказывать и объяснять. Что это нам Победа досталась большой кровью".

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Алеся Высоцкая, член жюри конкурса, член правления Белорусского союза женщин: "Очень сильные в этом году работы, и главное, в них видно, как мыслит юный художник, как он понимает ужас войны, как он чувствует радость от Победы. В них видны эмоции именно его состояние души, а не творческая идея его руководителя. Это наше подрастающее поколение, и если оно именно так понимает весь ужас войны и идеологию фашизма, то есть уверенность в том, что в будущем мы не увидим на наших улицах людей, марширующих со свастиками".