7 совместных программ, 2 проекта, 43 мероприятия - итоги исполнения бюджета Союзного государства

Доходы бюджета составили 7,6 млрд российских рублей, расходы - 6,8 млрд. В 2025 году финансировались 7 совместных программ, а также 43 мероприятия и 2 проекта. Это капитальный ремонт и реставрация Брестской крепости и мемориала "Буйничское поле". Также среди приоритетных направлений кооперация и импортозамещение в сфере промышленности.

"Хочу отметить, что мы тщательно контролировали эти проекты, и в том числе благодаря контрольным мероприятиям мы сэкономили около 30 млн рублей из союзного бюджета за счет оптимизации проектных решений, за счет снижения стоимости отдельных строительно-монтажных работ. В целом коллегией признана финансовая дисциплина по исполнению бюджета на достаточно высоком уровне. При этом проведенные совместно с российскими коллегами контрольные мероприятия показали, что есть определенные недостатки. Прежде всего они были связаны с реализацией некоторых совместных программ. В ближайшее время мы с коллегами доведем выявленные недостатки до заинтересованных и компетентных органов двух стран для того, чтобы в последующем их не допускали".