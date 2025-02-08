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8 февраля Сергей Хоменко проведет прямую телефонную линию

8 февраля на связи с населением Беларуси будет заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси Сергей Хоменко. Задать свои вопросы и высказать предложения можно по телефону.

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Отметим, что практика общения с населения посредством прямых телефонных линий давно себя зарекомендовала в стране.

Сергей Хоменкопрямая телефонная линия