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8 февраля Сергей Хоменко проведет прямую телефонную линию
8 февраля на связи с населением Беларуси будет заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси Сергей Хоменко. Задать свои вопросы и высказать предложения можно по телефону.
Отметим, что практика общения с населения посредством прямых телефонных линий давно себя зарекомендовала в стране.