80 лет назад прошла Висло-Одерская операция

Войска Красной армии 80 лет назад провели Висло-Одерскую наступательную операцию для разгрома немецкой группы армий "А" и освобождения ныне недружелюбной Польши. Именно это событие и стало ключевым этапом Великой Отечественной войны.

В январе 1945 года советские войска и союзники вплотную подошли к территории Германии, было запланировано наступление и активные действия на всех направлениях. Главный удар должны были наносить войска 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов на центральном участке советско-германского фронта.

В операции участвовали свыше 2 млн человек. В составе сил было почти 36,5 тыс. орудий и минометов, более 7 тыс. танков и самоходных установок и свыше 4,5 тыс. самолетов.