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80 лет назад прошла Висло-Одерская операция
Войска Красной армии 80 лет назад провели Висло-Одерскую наступательную операцию для разгрома немецкой группы армий "А" и освобождения ныне недружелюбной Польши. Именно это событие и стало ключевым этапом Великой Отечественной войны.
В январе 1945 года советские войска и союзники вплотную подошли к территории Германии, было запланировано наступление и активные действия на всех направлениях. Главный удар должны были наносить войска 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов на центральном участке советско-германского фронта.
В операции участвовали свыше 2 млн человек. В составе сил было почти 36,5 тыс. орудий и минометов, более 7 тыс. танков и самоходных установок и свыше 4,5 тыс. самолетов.
Красная армия освободила Варшаву, Лодзь и Краков, форсировала Одер и создала плацдармы для наступления на Берлин.
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