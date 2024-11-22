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81 год со дня освобождения Мозыря и Калинковичей. Как это было
Мужество и самопожертвование белорусского народа. Ровно 81 год назад Мозырь и Калинковичи были освобождены от немецко-фашистских захватчиков. Подвиг героев-освободителей навсегда останется в национальной памяти.
В январе 44-го советское командование провело одну из важнейших наступательных операций освобождения при участии стрелковых, кавалерийских, артиллерийских и инженерных частей, а также партизанских отрядов. Уже через 14 дней после начала нового года войска Белорусского фронта взяли штурмом главные опорные пункты вражеской обороны - Калинковичи и Мозырь. Их освобождение далось дорогой ценой.
За годы Великой Отечественной заводы, школы, библиотеки Мозыря были уничтожены полностью. Город был разрушен. Из 18 тысяч жителей осталось менее 5 тысяч. Но уже через две недели был совершен новый подвиг: заработали электростанция, пекарни и водопровод, открылись школы и детский дом.
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