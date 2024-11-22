81 год со дня освобождения Мозыря и Калинковичей. Как это было

Мужество и самопожертвование белорусского народа. Ровно 81 год назад Мозырь и Калинковичи были освобождены от немецко-фашистских захватчиков. Подвиг героев-освободителей навсегда останется в национальной памяти.

В январе 44-го советское командование провело одну из важнейших наступательных операций освобождения при участии стрелковых, кавалерийских, артиллерийских и инженерных частей, а также партизанских отрядов. Уже через 14 дней после начала нового года войска Белорусского фронта взяли штурмом главные опорные пункты вражеской обороны - Калинковичи и Мозырь. Их освобождение далось дорогой ценой.