85 лет с начала Великой Отечественной войны - Брест готовится к масштабным мероприятиям

Брест готовится к памятным мероприятиям, которые вновь объединят поколения. В этом году исполняется 85 лет со дня начала Великой Отечественной войны - дата, которая навсегда изменила ход истории и судьбы миллионов людей. Именно здесь на рассвете 22 июня 1941 года прозвучал первый удар фашистских захватчиков. Именно здесь началась самая героическая и трагическая глава нашей общей истории. С 20 по 22 июня Брест приглашает перелистать страницы истории.

Июнь 1941 года. Брест жил мирной жизнью: гремели выпускные, улицы были полны смеха и надежд. Но этот покой оборвется на рассвете. Мы помним об этом спустя 85 лет. С 20 по 22 июня Брест приглашает перелистать страницы истории и стать участником памятных событий. Подробности - у Ксении Лебедевой.

Брест в 1941 году первым принял удар немецко-фашистских захватчиков, благодаря мужеству защитников были сделаны первые шаги к Великой Победе.

Виталий Щерба, зампредседателя Брестского горисполкома news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/44ec7645-47ca-47d5-a90a-a0fb8308528e/conversions/dbea6e9f-4f27-49b6-8ae0-167536175570-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/44ec7645-47ca-47d5-a90a-a0fb8308528e/conversions/dbea6e9f-4f27-49b6-8ae0-167536175570-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/44ec7645-47ca-47d5-a90a-a0fb8308528e/conversions/dbea6e9f-4f27-49b6-8ae0-167536175570-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/44ec7645-47ca-47d5-a90a-a0fb8308528e/conversions/dbea6e9f-4f27-49b6-8ae0-167536175570-xl-___webp_1920.webp 1920w

Виталий Щерба, зампредседателя Брестского горисполкома:

"85 лет со дня начала Великой Отечественной войны. И именно здесь, на территории города Бреста, в Брестской крепости-герое, начала коваться та Великая Победа советского народа над фашизмом. И первый регион Брестской области, и город Брест, и непосредственно Брестская крепость в эти дни привлекают к себе внимание гостей и жителей Бреста. Традиционно в Бресте проходит ряд мероприятий, посвященных трагической дате начала войны. Мы помним эту дату. Основные мероприятия начнутся 20 июня с Международного форума Союзного государства "Великое наследие и общее будущее".

Брест традиционно станет точкой старта "Поезда Памяти". Это масштабный международный культурно-образовательный проект, инициированный Советом Республики Беларуси и Советом Федерации России. В ночь с 21 на 22 июня крепость традиционно не будет спать. Здесь состоится ряд памятных мероприятий. В декорациях цитадели покажут спектакль "Брестская крепость", за которым последует митинг-реквием и возложение цветов к Вечному огню.

Елена Митюкова, замдиректора ГУ "Мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/95987afc-9e32-4ffc-84ff-b90b5adbae32/conversions/9615041f-d9cb-43a4-9991-7dcbf597500c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/95987afc-9e32-4ffc-84ff-b90b5adbae32/conversions/9615041f-d9cb-43a4-9991-7dcbf597500c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/95987afc-9e32-4ffc-84ff-b90b5adbae32/conversions/9615041f-d9cb-43a4-9991-7dcbf597500c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/95987afc-9e32-4ffc-84ff-b90b5adbae32/conversions/9615041f-d9cb-43a4-9991-7dcbf597500c-xl-___webp_1920.webp 1920w

Елена Митюкова, замдиректора ГУ "Мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой":

"Традиционно Брестская крепость станет местом проведения памятных мероприятий, связанных с началом Великой Отечественной войны. Тем более что в этом году важная дата - 85 лет с начала войны и обороны Брестской крепости. На территории крепости планируется как проведение уже традиционных мероприятий, ставших многолетними, так и внедрение новых форматов для наших посетителей, которые смогут не только поучаствовать в массовых мероприятиях, но и стать одними из первых зрителей возрожденного нашим Брестским областным театром драмы спектакля "Брестская крепость", который был поставлен еще в 50-е годы. И на сценах разных театров мира он прошел более 900 раз".

Главная интрига вечера памяти - грандиозная военно-историческая реконструкция обороны цитадели, которая пройдет 22 июня на рассвете. В этом году будет задействовано порядка 1000 участников, действия будут масштабированы и развернутся на нескольких площадках.

Олег Клунин, главный режиссер реконструкции защиты Брестской крепости:

"Будет параллельно развиваться несколько действий. Поскольку зрители находятся по всему периметру, мы будем стараться сделать так, чтобы каждый зритель, независимо от точки расположения, видел происходящее, был соучастником, сопереживающим тем событиям, которые мы с исторической точки зрения пытаемся показать".

Главная сложность реконструкции в том, что полностью ее невозможно срежиссировать. Участники приезжают практически за день, с командирами групп определяются основные реперные точки, по которым будут развиваться действия.

Олег Клунин, главный режиссер реконструкции защиты Брестской крепости:

"Это в основном импровизация на заданную тему в рамках исторических фактов. Поэтому мы тесно сотрудничаем научными сотрудниками музея мемориального комплекса "Близкая крепость-герой". И те факты, которые будут звучать и будут изображаться в реконструкции, строго соответствуют действительности".

Днем брестчан и гостей города ждет необычная экскурсия в прошлое - воссоздание атмосферы последнего мирного дня на улице Советской и движение колонны ретро-техники. В эти памятные дни мемориальный комплекс будет открыт для посетителей 24/7. Каждый желающий сможет прийти и отдать дань памяти героям в любое время дня и ночи.

Планируется прибытие большого количества делегаций из ближнего и дальнего зарубежья. Ожидаются представители и европейских стран, которые выступают за сохранение исторической правды.